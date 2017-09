Henla sak etter sju år

Politiet i Mosjøen får så ørene flagrer etter at det gikk sju år fra brudd på vernereglene ved Drevjaleira naturreservat i Holandsvika ble anmeldt til saken ble henlagt, skriver Helgelendingen. Nå ber Nordland statsadvokatembete politiet i Mosjøen redegjøre for saksbehandlingen og grunnen til at saken ble liggende i så lang tid.