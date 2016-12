Henger blåst av veien

Trafikkulykken på E10 ved Laupstad, hvor en buss blåste av veien tidligere i ettermiddag, skaper problemer for flere kjøretøy. Politiet i Midtre Hålogaland opplyser at et vogntog med henger har fått hengeren blåst av veien. Årsaken er at vogntoget måtte stå i ro på grunn av berging av bussen. Politiet oppfordrer derfor nå tunge kjøretøy å holde seg unna området.