– Det er mer enn nok, for å si det sånn, men erfaringsmessig så er det ikke mer oppdrag enn det er generelt på en natt til lørdag.

Operasjonsleder Remi Johansen har tatt over for nattevakten, og ser over politiloggen. På Twitter har politiet meldt om flere hendelser tilknyttet alkohol og aggressive bargjester.

– Det var to tilfeller der vektere ble slått til i Bodø. Den ene hendelsen skjedde på hurtigruteterminalen, der en 60-åring sov på venterommet. Da han ble bedt om å forlate av en vekter, slo han. Der blir det anmeldelse.

Den andre hendelsen utspilte seg utenfor et utested i Bodø, hvor en mann i slutten av 30-årene slo til en vekter. Der gikk det fint med vekteren, og forholdet ble ikke anmeldt. Mannen ble bortvist fra sentrum.

Urinerte på butikk

I tillegg til dette var det ytterligere to menn som ble bortvist fra Bodø sentrum på grunn av aggressiv oppførsel mot vektere.

En av mennene ble pågrepet på nytt da han ble fersket i å urinere på en butikkfasade.

– Han blir anmeldt for urinering og brudd på pålegget han fikk av politiet.

Johansen sier at de fleste som fikk pålegg om å forlate sentrum, gjorde som politiet sa.

Narkotika og slagsmål

I Mo i Rana ble to menn siktet for bruk av narkotika. De to ble avhørt og løslatt etter at bevissikring var utført.

Mens det både i Narvik og i Korgen i Hemnes kommune ble avsluttet slagsmål.

I Narvik var det flere personer involvert i slagsmålet, men ingen ble skadd eller anmeldt etter hendelsen.

I Korgen ble en mann pågrepet og kjørt til arresten etter å ha utøvd vold på en privatadresse.

Sent, rundt klokken 4, ble en mann fjernet fra sentrum av Sandnessjøen grunnet en ordensforstyrrelse. Mannen anmeldes for ordensforstyrrelsen, samt brudd på politiets pålegg.

Helt på tampen, rundt klokken 5 fikk Vågan brannvesen melding om at det brant i en trafostasjon på Vorsetøya i Svolvær.

Brannen ble slukket, og det ble meldt om røykskader på næringsbygget trafoen stod i.