Etter flere år med utredninger og drakamp, er dagen endelig her.

Mandag kl 11.50 skal innbyggerne på Helgeland få vite hvor i regionen framtidens sykehus skal ligge.

I dag finnes det sykehus i Mosjøen, Sandnessjøen og i Mo i Rana. Men minst ett av disse sykehusene blir lagt ned.

– Dette er den viktigste dagen på Helgeland på flere tiår, sier ordfører Petter Talseth (Sp) i Alstahaug.

Etter alt å dømme blir sykehuset i Mosjøen i Vefsn blir lagt ned. I hvert fall er det slik både Helse Nord, den eksterne ressursgruppa og styret i Helgelandssykehuset ser det for seg.

Det store spørsmålet nå er om det kun blir ett stort sykehus i regionen eller om både Sandnessjøen og Mo i Rana får hvert sitt.

Og om det kun blir ett stort sykehus: Er det da Mo i Rana eller Sandnessjøen i Alstahaug som får det? Eller går ministeren for et tredje alternativ?

Kjemper for å beholde sykehuset sitt

På Helgeland er stemningen spent både blant innbyggere, sykehusansatte og ordførerne.

– Avgjørelsen har mye å si for hvordan Helgeland utvikler seg i årene fremover, sier Talseth.

Han har kjempet for å beholde sykehuset i sin kommune. Det har også ordfører i Rana, Geir Waage.

– Jeg er spent på hva statsråden kommer. Jeg mener at det som vil samle Helgeland er en to-sykehusløsning.

Før jul vedtok et enstemmig Helse Nord-styre å gå for en to-sykehusmodell. Her ser vi daværende Helse Nord-direktør Lars Vorland og styreleder Renate Larsen som leser opp avgjørelsen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Opprivende sykehusdebatt

At Rana-ordføreren viser til det å «samle» Helgeland er ikke tilfeldig. For striden om sykehuset har vært opprivende for regionen.

Det har vært arrangert fakkeltog i tur og orden og debattklimaet har tidvis vært krasst mellom de ulike delene av Helgeland.

Det er kanskje ikke så rart når det handler om hvor lang tid det skal ta å komme seg til et sykehus. Spesielt i en region med mye vær og vind.

For nettopp lange avstander og spredt bosetting har gjort det vanskelig å finne ut hvor det bør være sykehus.

Det har derfor vært mange ulike meninger om hvilken sykehusmodell som er den beste.

Styret i Helse Nord, som var siste stopp før statsråden, valgte å gå for en to-sykehusmodell. Styret anbefalte da ett stort sykehus i Sandnessjøen og et mindre ett i Mo i Rana.

– Det viktigste for oss er å få et sykehus som er på midten av Helgeland, sier ordfører i Vefsn, Berit Hundhålå.

Hun mener statsrådens beslutning må bli respektert.

– Vi har diskutert sykehus siden 90-tallet. Hvis vi skal klare å legge denne ballen død, må vi forholde oss til det statsråden i dag bestemmer seg for. Jeg håper vi får et godt vedtak som folk forstår og respekterer.

I desember gikk innbyggerne i Rana i fakkeltog for å beholde sykehuset sitt. Foto: Håvard Leermo Nystad / Se Nor

Tror Høie lytter til Helse Nord

Politisk kommenator, Stein Sneve, sier det har vært en brutal lokaliseringsdebatt.

Til tross for tre sykehus i regionen er det allerede innbyggere som har blant landets lengste reisevei til et akuttsykehus.

– Jeg tror det blir bråk uansett hva Høie anbefaler, men jeg tror den løsningen Helse Nord har gått for er den som vil skape minst konflikt. Debatten om ett sykehus vil nok fortsette, men jeg tror Høie har møtt nok sinte, bunadskledde damer til at at han ikke vil risikere en ny anklage om sentralisering.

