Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nordmenn kan reise til flere Schengen- og EØS-land fra og med 15. juli. Det betyr også at borgere fra de samme landene kan reise inn i Norge, gitt at smittesituasjonen i landet er under kontroll.

I Lofoten okkuperer utenlandske turister overnattinger de sannsynligvis aldri får brukt. En av aktørene har alene måttet kontakte 900 gjester for å frigjøre rom.

Fra 15. juli skal alle utlendinger få en SMS-varsling fra Helsedirektoratet automatisk idet de passerer grensen til Norge.

– Når det etter hvert kommer flere turister til Norge er det viktig å få informert dem på en god måte om hvilke koronaregler som gjelder, og hvor man kan teste seg hvis man blir syk, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Det er for å være sikre på at alle utenlandske turister og andre som kommer inn i landet får den informasjonen de trenger. Utenlandske mobiler vil få SMS-en når de kommer i kontakt med en norsk basestasjon.

Del av en større pakke

SMS-en inneholder blant annet lenke til et nettsted på engelsk der man kan lese mer om norske covid-19-regler.

Tekstmeldinger er bare ett av flere tiltak Helsedirektoratet nå gjør. Disse er spesielt rettet mot turister om regelverk, smittevern, testing og karanteneregler

– Dette er en stor informasjonspakke som det jobbes med frem mot 10. juli, sier Nakstad til NRK.

Den 10. juli skal regjeringen annonsere hvilke land det eventuelt åpnes mer for fra 15. juli.

– Så det er viktig at all denne informasjonen er tilpasset på ulike språk til da.

– Dette er et verktøy som vil bli brukt til å informere om hva som gjelder i Norge, men det er ikke noen kartlegging, så man får ikke noen statistikk over hvor mange som er her til enhver tid. Det må man nok finne ut på andre måter, understreker han.

– Et tillitssystem

SMS-varslingen ble testet i Nordland i dag. Politimester Heidi Kløkstad sier tanken er at de som kommer til Norge skal få god nok informasjon om gjeldende regler.

– Hvordan er man sikre på at de som kommer over grensen følger smittevernreglene og er helt friske?

– Jeg skal være helt ærlig; det er vi ikke helt sikre på. Dette er et tillitssystem som er bygd opp, der vi satser på at folk tar ansvaret og begrenser mest mulig. Er det personer vi ser ikke har tillatelse til å passere grensen, så blir de bortvist.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Kløkstad sier politiet jobber ut fra kunnskap om når trafikken er størst, og at de legger opp tjenesten etter dette.

– Vi er på grensen på de tidspunktene der flest mennesker passerer. Vi har rett og slett ikke kapasitet ti l å være på alle grenseoverganger hele tiden. I Norge har vi over 200 grenseoverganger som politiet er satt til å kontrollere.