Helsearbeider anker dom

Helsearbeideren som ble dømt for å hatt seksuell omgang med to av sine pasienter, anker dommen han fikk. Mannen ble i Salten tingrett dømt til tre års fensgel, i tillegg til oppreisningserstatning på til sammen 300 000 kroner. Ifølge forsvarer Finn Ove Smith er klienten uenig i det ene forholdet han er dømt for og i straffen han fikk.