Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Arbeidsgruppen i Helse Nord vurderer å fjerne akuttfunksjoner og fødeavdeling på sykehuset i Mo i Rana.

Dette kommer som en del av en omfattende omstillingsprosess i Helse Nord, hvor man ser på alle sykehus og deres funksjoner for å skape en mer robust struktur.

Ortopedien i Helgelandssykehuset, som i dag kun utføres i Rana, kan også bli flyttet til Sandnessjøen.

Arbeidsgruppen har ikke blitt enige om hvilke lokasjoner som skal inngå i de foreslåtte alternativene til ny struktur.

Det går frem av referatet fra arbeidsgruppen, som ble offentliggjort fredag ettermiddag.

I slutten av september avslørte NRK innhold fra et internt arbeidsdokument, hvor man så på mulighetene for å fjerne flere akuttsykehus i Nord-Norge.

Blant annet kom sykehusene i Kirkenes, Narvik og Gravdal dårlig ut.

Men hva arbeidsgruppen hadde tenkt rundt den betente sykehusstriden på Helgeland forble ukjent.

Der hadde man kun ført opp bokstavene X, Y og Z på de tre sykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen.

I Brønnøysund er det bygd et DMS, som skal bestå.

Men nå går det frem at arbeidsgruppen vil utrede alternativer som kan ende med at sykehuset i Rana mister akuttkirurgi og fødeavdelingen.

I tillegg vil ortopedien i Helgelandssykehuset, som i dag kun utføres i Rana, bli utredet flyttet til Sandnessjøen.

Arbeidsgruppen legger vekt på at dette er del av en videre prosess i flere trinn.

Som en del av omstillingsarbeidet i Helse Nord, er det satt ned fem arbeidsgrupper som skal se på alt fra akuttfunksjoner til psykisk helse til rehabilitering.

Hver av arbeidsgruppene skal levere én rapport. I disse rapportene skal man foreslå to alternativer til ny struktur for funksjoner.

Disse skal så gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), i tillegg til dagens struktur (0-alternativet).

I referatet står det at det ikke ble enighet om hva slags lokasjon som skulle inngå i alternativ 1 og 2.

Men etter en lengre diskusjon samlet et flertall av gruppen seg om valg av lokasjoner som utgangspunkt for alternativene som skal benyttes i kommende ROS-analyse.

Vil utrede to 0-alternativer

Situasjonen rundt Helgelandssykehuset skiller seg noe fra de andre helseforetakene i Helse Nord.

Så sent som i januar 2020 ble en årelang debatt rundt sykehusstruktur på Helgeland avgjort av helseminister Bent Høie.

Han pekte på to akuttsykehus: Ett i Sandnessjøen, som skulle være hovedsykehus, og ett i Mo i Rana.

Men så kom Helse Nords omfattende omstillingsprosess inn fra sidelinjen, hvor man skulle se på alle sykehus og deres funksjoner i et større bilde for å skape en mer robust struktur.

Det førte også til ikke alt i vedtaket ble innført. Blant annet utsatte man flytting av funksjoner fra Mosjøen til Sandnessjøen.

Derfor har arbeidsgruppen valgt å sende to 0-alternativer til utredning:

0A: Dagens struktur med akuttsykehus i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen (akuttfunksjon indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi).

0B: Ny struktur vedtatt i 2020 med akuttsykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana. I Mosjøen skal det utføres polikliniske tjenester.

Håper på godt debattklima

Ordfører i Alstadhaug, Peter Talseth (Sp), har akkurat rukket å lese gjennom referatet.

– Slik jeg leser dette, med forbehold at jeg leser dette rett, så ser jeg at vi blir tyngdepunktet i spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Det samsvarer med det Bent Høie har ment – at hovedsykehuset bør ligge i Sandnessjøen.

– Hva tenker du om et slikt utfall?

– Dette er tredje gangen dette vedtaket kommer. Først i 97, så i 2019, og nå blir det igjen evaluert og de kommer frem til samme konklusjon, svarer ordføreren og legger til:

– Jeg håper dette bidrar til å ta ned nivået i diskusjonen på Helgeland slik at vi kan samle oss rundt et godt spesialisthelsetilbud på Helgeland.

Det er ingen hemmelighet at diskusjonsklimaet rundt dette har vært betent. På spørsmål om det virkelig er realistisk å få til et godt diskusjonsklima fremover svarer Talseth følgende:

– Disse gruppene som har evaluert dette gang på gang på gang har konkludert identisk. Jeg tror ikke det er mulig å utrede det på Helgaland enn det som er gjort de siste 10–15 årene. Det er i hvert fall et håp. Så håper jeg at sentrale myndigheter er i stand til å effektuere dette på en fornuftig måte slik at det blir utført. Tiden som har gått er praktisk talt noe av faren.

Han legger til:

– Men jeg håper at Helgelandssykehuset og fagmiljøene evner å dra sammen fremover. Det vet jeg også er ambisjonen til administrerende direktør og folkene rundt henne.

NRK har forsøkt å få kontakt med Geir Waage, ordføreren i Rana kommune, uten hell så langt.