– Det er penger som vi er villige til å bruke, for denne saken er så viktig for fremtiden vår. Vi sparer ikke på pengene – eller kruttet – for den saks skyld.

Det sier ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad (H), som nå åpner kommunens lommebok i sykehuskampen.

I løpet av våren skal Helse Nord bestemme seg for en ny organisering av sykehusene i landsdelen.

Det skjer fordi helseminister Ingvil Kjerkol (Ap) har bedt det regionale helseforetaket om å få kontroll på utgiftene.

For sykehusene i Nord-Norge sliter desperat med å få tak i fagfolk. Det betyr igjen at man må lene seg på dyr innleie.

Så langt i år har Helse Nord brukt om lag 350 millioner kroner på ekstern innleie.

Foreløpige lekkasjer og referater fra arbeidet tyder på at det kan komme store endringer.

Flere sykehus kan miste sine akuttfunksjoner eller fødetilbud.

Dette har igjen ført til en usikkerhet hos både kommuner og lokalbefolkning om hvilket tilbud de vil få i fremtiden.

Det gjør at flere kommuner når svir av offentlige penger på PR-byråer og utredninger for å belyse sine bekymringer.

Nytt sykehus kan bli vingeklippet – kommunen leier inn PR-hjelp

I Narvik er det full aktivitet på byggeplassen nord for sentrum.

Neste høst åpner et splitter nytt sykehus til 2,7 milliarder kroner. Det blir Norges mest moderne sykehus.

Men allerede før det åpnes, kan sykehuset bli miste akuttfunksjonene.

Det gjør at Narvik kommune henter inn ekstern hjelp.

Nå vil de hyre inn bistand til kommunikasjon og påvirkning – såkalt lobbyvirksomhet – i sykehuskampen.

Det har de satt av til sammen 600.000 kroner av offentlige penger til.

– Narvik kommune har jobbet med denne saken siden november i fjor, og det er ressurskrevende.

Det sier Ole Tobias Olsen, kommunalsjef helse og velferd i Narvik kommune, til NRK.

Ole Tobias Olsen sier sykehussaken er så viktig for Narvik kommune at de vil bruke over en halv million kroner på PR-hjelp.

– Det er mye penger, men dette er også en svært viktig sak for kommunens innbyggere. Sykehussaken er en kjernesak for oss, og da mener vi det er viktig å prioritere denne nå. Det tror vi innbyggerne er enige i.

Dette er oppgavene som Narvik kommune vil betale for Ekspander/minimer faktaboks Gjennomgå aktuelle dokumenter for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til måloppnåelse.

Tydeliggjøre budskap, herunder utarbeide korte faktanotater som kan benyttes av egne medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere.

Bistand til å utarbeide interessentanalyse, handlingsplan og kommunikasjonsplan/påvirkning som understøtter måloppnåelse. Kilde: Anbud lyst ut av Narvik kommune

I løpet av en ukes tid skal fem arbeidsgrupper satt ned av Helse Nord levere sine faglige vurderinger til administrasjonen.

Disse skal deretter settes sammen til en stor plan for sykehusene i nord, som skal sendes ut på høring 20. desember.

Det betyr at det haster for Narvik å få leid inn PR-hjelpere.

– Som alle andre anbud, vil vi nok få tilbud fra noen aktører som vi må gå igjennom. Så vil vi tilby oppdraget til en aktør. Vi håper at det skal gå fort. Vi har satt noen ganske stramme tidsfrister.

Lofoten: Bestiller samfunnsanalyse

Også i Lofoten er man redde for å miste dagens tilbud.

Sykehuset på Gravdal er det eneste i Lofoten, og kan ende opp med å miste akuttberedskapen – og i ytterste konsekvens ende opp med et DMS.

Derfor vil Lofotrådet, med Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad (H) i spissen, bestille en ekstern samfunnsanalyse.

Denne skal belyse konsekvenser av en eventuell nedleggelse av akuttfunksjoner.

– Vi er en smal tarm som ligger ute i havet og er veldig sårbar med tanke på helsemessig trygghet, sier Finstad til NRK.

– Derfor ønsker vi tall på hvilke andre samfunnsmessige konsekvenser det kan bli ved en nedleggelse av sykehuset vårt. Rekruttering, bosetting, samfunnsutvikling, næringsutvikling – slike ting som er viktig for oss, fortsetter han.

Jonny Finstad er ordfører i Vestvågøy kommune for Høyre. Nå bestiller Lofot-kommunene en samfunnsanalyse for å belyse konsekvensene av en eventuell fjerning av akuttberedskapen i Lofoten.

Prisen?

– Jeg ser ikke bort ifra at det kan bli en halv million kroner – og kanskje mer enn det, sier Finstad.

– Men dette er penger som dere helst skulle benyttet på noe annet?

– Ja, det er akkurat det. Derfor syns jeg det er helt forferdelig at staten ikke stiller opp og utreder alle konsekvensene som en nedlegging av akuttberedskapen kan få i en så stor sak. Det syns jeg er en stor svakhet i prosessen.

Redaktør: – Feil bruk av penger

– Jeg tenker at kommunene bør kunne lage gode faglige argumenter uten PR-byråer. Jeg mener det er feil bruk av penger.

Det sier Anne Hafstad, ansvarlig redaktør i fagbladet Sykepleien.

– Det løser ikke saken at hver enkelt kommune nå skal ha et PR-byrå i ryggen. Det ene er kroner og øre, men det andre er hvor mye tid man bruker på å brife byråene.

Samtidig mener hun det er forståelig at kommunene tyr til PR-byråer, selv om hun er usikker på hvor stor effekt det har.

– Vi vet jo at både helseforetak og sentrale helsemyndigheter kjøper slike tjenester, så jeg forstår kommunene. Jeg har mer tro på direkte dialog mellom partene uten bruk av kommunikasjonsbyråer.

Ansvarlig redaktør Anne Hafstad i Sykepleien mener kommunene bommer når bruker offentlige midler på PR-byråer i sykehuskampen.

Hun er ikke sikker på om de sentrale myndighetene i «Oslo-gryta» klarer å ta inn over seg hvor utfordrende situasjonen i Nord-Norge nå er.

– Det er avstander og værforhold som gjør at man må tenke beredskap på en annen måte i nord.

Hafstad sier at det koster mer å sikre befolkningen i nord et godt helsetilbud, og krevende å skaffe kvalifisert helsepersonell.

– I Oslo kan jeg sykle til fem sykehus på en halvtime. Det er en helt annen virkelighet enn i nord.

Redaktøren mener man står i en spagat mellom å sikre at sykehusene er nært nok der folk bor, samtidig som at de skal være robuste nok til å levere helsetjenester som er gode nok.

– Men hvor den grensen går, det er et vanskelig faglig spørsmål.