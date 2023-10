For to uker siden kunne NRK avsløre hvordan Helse Nord ser på mulighetene for å fjerne flere akuttsykehus i Nord-Norge.

Lekkasjen skapte en voldsom uro i landsdelen, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Alt fra ordførere til overleger var ute og uttrykte misnøye med det som gikk frem av dokumentet.

Bakgrunnen er det omfattende omstillingsarbeidet som det regionale helseforetaket har igangsatt etter oppdrag fra helseminister Ingrid Kjerkol (Ap).

I et stort intervju med NRK sa toppsjef i Helse Nord, Marit Lind, at det er nødvendig å kutte i føde- og akuttilbud på lokalsykehus i Nord-Norge.

Ett alternativene Helse Nord ser på er å bygge ned akuttkirurgien og fødetilbudet ved sykehuset i Narvik. Det skjer samtidig som et nytt sykehus til 4 milliarder kroner er under bygging. Foto: Frida Brembo / NRK

Det hemmelige dokumentet som NRK publiserte viste en oversikt over samtlige sykehus og distriktsmedisinske sentre (DMS) i Nord-Norge, og en beskrivelse av hvilke akuttfunksjoner disse har i dag.

I tillegg hadde den ene arbeidsgruppen i Helse Nord diskutert seg frem til to andre alternative organiseringer av akuttjenester.

Nå har NRK fått innsyn i en tidligere utgave av arbeidsdokumentet – med flere alternativer ekstra på hvert sykehus/DMS.

I de hittil ukjente alternativene blir for eksempel er sykehuset i Narvik vurdert omgjort til DMS. Her blir også sykehuset i Vesterålen vurdert omgjort til et DMS eller elektivt sykehus.

Se de hittil ukjente alternativene (uthevet) her:

Her er alternativene som ble vurdert av Helse Nord: Ekspander/minimer faktaboks 0-alternativet er dagens organisering. Kirkenes 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2 - NY: DMS Gruppe 1 alt.2: Akuttsykehus uten akuttkirurgi og ortopedi, men fødestue Gruppe 2 alt. A: DMS+/-fødestue+/-døgnfunksjon Gruppe 2 alt. B: DMS Hammerfest 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2 - NY: Stort akuttsykehus Gruppe 1 alt.2: Akuttsykehus - økt volum Gruppe 2 alt. A: Stort akuttsykehus Gruppe 2 alt. B: Stort akuttsykehus Alta 0-alternativ: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1- NY: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 2 - NY: Fødestue avvikles Gruppe 1 alt.2: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Gruppe 2 alt. A: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Gruppe 2 alt. B: Klinikk/DMS (tar bort døgnfunksjon og fødestue DMS Nord-Troms 0-alternativ: DMS m/ døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1- NY: Fødestue avvikles Alternativ 2 - NY: Døgnfunksjon og fødestue avvikles Gruppe 1 alt.2: Fødestue avvikles Gruppe 2 alt. A: ? Gruppe 2 alt. B: DMS (tar bort døgnfunksjon og fødestue UNN Tromsø 0-alternativ: Region- og universitetssykehus Alternativ 1- NY: Region- og universitetssykehus Alternativ 2 - NY: Region- og universitetssykehus Gruppe 1 alt.2: Region- og universitetssykehus Gruppe 2 alt. A: Region- og universitetssykehus Gruppe 2 alt. B: Region- og universitetssykehus Harstad 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2 - NY: Stort akuttsykehus Gruppe 1 alt.2: Stort akuttsykehus Gruppe 2 alt. A: Stort akuttsykehus - Hålogaland Gruppe 2 alt. B: Stort akuttsykehus - Hålogaland Narvik 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde+elektiv kir/ort Alternativ 2 - NY: Elektivt sykehus Gruppe 1 alt.2: Elektivt sykehus Gruppe 2 alt. A: DMS/elektivt sykehus? Gruppe 2 alt. B: DMS DMS Midt-Troms 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1- NY: DMS m/ fødestue Alternativ 2 - NY: Fødestue avvikles Gruppe 1 alt. 2: Fødestue avvikles Gruppe 2 alt. A: ? Gruppe 2 alt. B: DMS (tar bort fødestue) Longyearbyen 0-alternativ: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 1- NY: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 2 - NY: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Gruppe 1 alt.2: ? Gruppe 2 alt. A: ? Gruppe 2 alt. B: ? Vesterålen 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2 - NY: Akuttsykehus - økt volum Gruppe 1 alt.2: Akuttsykehus - økt volum Gruppe 2 alt. A: DMS/elektivt sykehus? Gruppe 2 alt. B: DMS Lofoten 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2 - NY: DMS Gruppe 1 alt.2: DMS Gruppe 2 alt. A: DMS? Gruppe 2 alt. B: DMS Bodø 0-alternativ: Stort akuttsykehus Alternativ 1- NY: Stort akuttsykehus Alternativ 2 - NY: Stort akuttsykehus Gruppe 1 alt.2: Stort akuttsykehus Gruppe 2 alt. A: Stort akuttsykehus Gruppe 2 alt. B: Stort akuttsykehus Helgelandssykehuset (Her nevner ikke Helse Nord sykehusene ved navn (red.anm.)). X 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde Alternativ 2 - NY: Stort akuttsykehus Gruppe 1 alt.2: Stort akuttsykehus? Elektivt sykehus? DMS? Gruppe 2 alt. A: Stort akuttsykehus? Elektivt sykehus? DMS? Gruppe 2 alt. B: Stort akuttsykehus? DMS? Y 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: DMS Alternativ 2 - NY: Elektivt sykehus Gruppe 1 alt.2: Stort akuttsykehus? Elektivt sykehus? Gruppe 2 alt. A: Stort akuttsykehus? Elektivt sykehus? Gruppe 2 alt. B: Stort akuttsykehus? DMS? Z 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1- NY: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2 - NY: DMS Gruppe 1 alt.2: Stort akuttsykehus? Elektivt sykehus? DMS? Gruppe 2 alt. A: Stort akuttsykehus? Elektivt sykehus? DMS? Gruppe 2 alt. B: Stort akuttsykehus? DMS? Brønnøysund 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1- NY: Fødestue avvikles Alternativ 2 - NY: Fødestue avvikles Gruppe 1 alt.2: Fødestue avvikles Gruppe 2 alt. A: Fødestue avvikles? Gruppe 2 alt. B: DMS (fødestue avvikles)

For å se på en ny organisering av sykehusene i Nord-Norge, har Helse Nord satt ned fem arbeidsgrupper, med ulike områder.

Alle gruppene skal levere to alternativer, og en begrunnelse for hvorfor disse er foreslått.

Begge utgavene av dokumentet NRK omtaler er utarbeidet av arbeidsgruppe 1, som ser på «akutte og planlagte (elektive) funksjoner».

Forrige fredag offentliggjorde nettopp arbeidsgruppe 1 referater fra sine møter.

Dette inkluderte også et tredje arbeidsdokument – med kun to alternativer på hvert sykehus.

I grove trekk er innholdet i de tre dokumentene like, med noen små endringer.

Helse Nord ville ikke kommentere

For to uker siden forela NRK dokumentet til Helse Nord. Det ble også stilt gjentatte spørsmål om dokumentet var fullstendig.

– Dette er et internt arbeidsdokument. Vi kommenterer ikke dette, sa konstituert kommunikasjonsdirektør Ingrid Bredesen Hangaas i Helse Nord.

Først to uker senere sier Helse Nord at de mener dokumentet var ufullstendig.

Det bekrefter Tonje Elisabeth Hansen, leder for koordineringsgruppa for utredningsarbeidet.

– Da NRK kontaktet oss angående dokumentet, opplyste vi at dette var et internt arbeidsdokument og at vi ikke kommenterte på dette. På det tidspunktet NRK sendte oss dokumentet, hadde vi ingen grunn til å undersøke dokumentet nærmere. Vi hadde heller ingen grunn til å tro at dokumentet var endret.

Mener NRK-sak ga feil inntrykk

Hansen fortsetter:

– Både på dette tidspunktet og videre i prosessen, vil det være en rekke uferdige arbeidsdokumenter arbeidsgruppene jobber med. Dokumentene er ikke bare uferdige, de endrer seg også fortløpende, sier hun.

Tonje Hansen leder arbeidet med å koordinere utredningen av fremtidens sykehustilbud i Helse Nord. Foto: Mats Jensaas

– Altså, de er under arbeid og gir på ulike stadier et klart misvisende bilde av det endelige resultatet. For å komme frem til de gode løsningene er vi avhengige av at medlemmene i arbeidsgruppene kan diskutere ulike løsninger og forslag.

Helse Nord reagerer nå på at NRKs første omtale av dokumentet ikke ga det fulle bildet av hva som har blitt utredet og diskutert.

– Helse Nord RHF mener at det etterlatte inntrykket ved at halve sannheten ble publisert, skapte et feilaktig bilde av hvor langt arbeidsgruppe 1 var kommet i prosessen. Hele dokumentet viser at en større bredde av alternativer var under diskusjon.

Derfor har de nå innvilget innsyn i det Helse Nord omtaler som det «det opprinnelige dokumentet».

NRK har stilt følgende oppfølgingsspørsmål til Helse Nord etter at vi fikk sitatene ovenfor:

Det er to uker siden NRK publiserte sin første sak. Hvorfor går det to uker før Helse Nord bidrar til å rette opp det dere nå mener er et feilaktig inntrykk?

Hva slags grunnlag har Helse Nord for å hevde at NRKs første publiserte dokument er redigert?

Har det nye dokumentet (med alle alternativene) noen betydning når konklusjonene i NRKs publisering i stor grad samsvarer med det arbeidsgruppe 1 selv la ut forrige fredag?

Helse Nord har ikke svart NRK på spørsmålene.

NRK presiserer at redaksjonen ikke har redigert noe i det opprinnelige dokumentet som ble publisert, og at det ble publisert i sin helhet, slik det forelå da NRK fikk dokumentet i hende.