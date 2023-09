Helse Nord-topp skal fronte oppdrettstorsk

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord har blitt ny styreleder i torskeoppdrettsselskapet Norcod.

Ifølge en pressemedling fra selskapet uttaler hun at hun er klar over at det fortsatt er bekymringer knyttet til hvordan oppdrettstorsk vil påvirke markedet for villtorsken.

Hun hevder imidlertid at denne frykten er ubegrunnet og viser til en rapport fra Nofima fra 2022 som bekrefter at oppdrettstorsken opprettholder god og jevn kvalitet.

– Samarbeid med forskningsmiljøer og myndigheter er nøkkelen til å skaffe mer kunnskap og forbedre situasjonen, derfor er dette utfordringer som næringen vil komme igjennom.

Larsen har flere styreverv. Blant annet er hun styreleder for Nord-Norges største virksomhet, Helse Nord, i tillegg til å være administrerende direktør for tareselskapet Oceanfood.

I juni ble hun styremdlem i Den Norske Opera & Ballett. Dette vervet mistet hun da daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen trakk seg etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

47-åringen har også erfaring fra flere lederstillinger og styreverv. I tillegg til å være styreleder i flere selskaper, er hun styremedlem i Bane Nor og oppdrettsgiganten Mowi. Hun er tidligere administrerende direktør for Lerøy Aurora og Norges Sjømatråd. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH.