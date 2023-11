Helse Nord-sjefen vet ikke når - eller om - man skal ta stilling til plassering på Helgeland

Tirsdag la arbeidsgruppen i Helse Nord, som har sett på akutte og planlagte behandlinger, frem sine anbefalninger i den pågående prosessen med å utrede alle sykehusene i Nord-Norge.

På Helgeland landet flertallet i arbeidsgruppen på å anbefale kun ett stort sykehus på Helgeland, men tar ikke stilling til hvor det skal ligge.

«Bakgrunnen for at arbeidsgruppen ikke foreslår lokasjon for ett stort akuttsykehus er at de vedtatte hovedretninger for utredningen er utarbeidet for oppgave- og funksjonsfordeling, og at en endring fra tre til ett sykehus er mer kompleks og krever en bredere tilnærming.» skriver arbeidsgruppen.

Onsdag stilte Helse Nord-sjef Marit Lind og leder av arbeidsgruppenes koordineringsgruppe, Tonje Hansen, opp på en digital pressekonferanse hvor de svarte på spørsmål fra media.

Men heller ikke toppsjefen i Helse Nord kunne si noe om man vil peke på en plassering videre i prosessen.

– Vi må vurdere det når vi skal ferdigstille den overordnede planen. Om det blir sånn, det kan jeg ikke svare på nå.

– Mener man at arbeidsgruppen har levert på oppdraget sitt når man kun peker på en modell (ett stort sykehus), uten å peke på plassering?

– Situasjonen på Helgeland har vært krevende i mange år. Diskusjonene går og uenigheten er stor. Jeg forstår godt, og har respekt for, at de ikke klarte å komme til vedig detaljere anbefalninger og konklusjoner der. Så må vi se når vi skal lage en helhetlig plan, hvorvidt vi ser oss i stand til å komme med konkrete anbefalninger, sa Lind og fortsatte:

– Det er veldig mye forhistorie her og ekstremt mange rapporter og utredninger som peker i forskjellige retninger. Det er et krevende felt.