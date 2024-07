– Det er en skam at det er som det er, sier Roy Otto Solvang fra Mosjøen.

1. april ble flyrutene og flyprisene i de mye omtalte FOT-rutene endret.

Over natta ble billettprisene halvert. Intensjonen var å hjelpe næringsliv og lokalsamfunn.

Men det som skulle gjøre livet lettere for folk i distriktene, har hatt en motsatt effekt. Slik flere fryktet.

For dersom du bor på Helgeland, og er avhengig av et besøk på Universitetssykehuset Nord-Norge, må du smøre deg med tålmodighet.

– Vi har en reisevei som er såpass tung, lang og kronglete at det er mer naturlig at en bydel av Oslo bruker UNN. Det gir en lettere reisevei rett fra Gardermoen til Tromsø. Så kunne vi ha brukt St. Olavs hospital i Trondheim, sier Solvang.

La oss ta et eksempel.

– Meningsløst

NRK har sjekka mulige flytider 1. august.

Flyet til Widerøe letter klokka 06.40 på morgenen. Og peker snuten sørover. I underkant av en time senere lander flyet på Trondheim Lufthavn, Værnes. Det er bare drøye halvtimen unna St. Olavs Hospital. Men pasienten skal til Universitetssykehuset Nord-Norge. Flyet nordover går klokka 08.20 og lander i Tromsø klokka 09.55

Retur fra Tromsø er først 17.55, og da med en mellomlanding i Bodø. Dermed er man tilbake i Mosjøen først klokken 20.10

13,5 timers reising for en konsultasjon.

Og da er ikke transport til og fra flyplassen, pluss oppmøte i god tid før avreise regnet med. På en av sine reiser brukte Roy Otto Solvang 24 timer på legekonsultasjonen, da flyet fikk tekniske problemer.

– Det er meningsløst at vi skal helt til Tromsø når vi har et universitetssykehus cirka 40 mil herfra, på St. Olavs, sier Solvang.

Bernt Nerberg, rådgiver med ansvar for Pasientreiser i det regionale helseforetaket Helse Nord, ser også utfordringer med flytilbudet.

– Det er en lang reise til behandling på UNN, og når flytilbudet er relativt dårlig tilpasset, så blir en allerede lang reisedag enda lengre. Og flere av de pasientene, spesielt de som bor på øyene, må overnatte i mange tilfeller, sier han.

Helse Nord sendte nylig et brev til Samferdselsdepartementet der de omtaler utfordringene:

En vanlig konsultasjonsdag tar 13-14 timer. Men en reise kan ta både to og tre dager for en enkelt konsultasjon. Spesielt gjelder dette den delen av befolkningen som er avhengig av hurtigbåt eller ferge inn til fastlandet og flyplassen. Helse Nord i brevet til Somferdselsdepartementet Helse Nord

I brevet er de tydelig på at endringene i flytilbudet ikke har fungert slik det ble lovet.

I en ideell verden burde pasientene kunne være på plass på UNN innen klokka 10 – og med retur etter klokka 16.00.

Samtidig er overnatting langt fra gunstig for pasienten. Må pasienten ta inn på hotell, dekkes kun 683 kroner per døgn, noe som er langt fra nok for ei hotellovernatting Tromsø.

– Det har blitt mye verre etter at flytilbudet ble endret, sier Elin Finne Pedersen.

Helse Nord: – Det har blitt vanskeligere

Én til to ganger i måneden reiser hun fra Mosjøen til Tromsø.

– Jeg responderer jo bra på behandlingen. Det er derfor jeg velger å gjøre det. Men jeg er veldig sliten etter reisene. Jeg tror egentlig ikke sykehusene vet hvordan det er.

Hun har flere ganger opplevd lange og tunge reiser med mellomlandinger på småflyplasser uten mattilbud.

Hvis hun er heldig, får hun time før klokka 10 på morgenen. Da har hun nemlig rett på å reise opp dagen før.

– Men da får du ikke dekket alt. Jeg syns det er kjipt. Jeg er heldig som har råd å betale det. For du må jo legge ut pengene for hotellet. Med kostpengene så får du rundt 1000 kroner fra pasientreiser, men et hotellrom i Tromsø i høysesongen kan fort koste 4000 kroner, sier hun.

Ideelt sett skulle hun gjerne ha blitt behandlet i Trondheim.

– Tenk hvor enkelt det kunne vært å bare ta toget.

Universitetssykehuset Nord-Norge tar imot folk fra hele landsdelen, til tross for at St. Olavs i Trondheim ligger nærmere for pasientene på Helgeland. Foto: Fabian Ubeda

Bernt Nerberg i Helse Nord er åpen om at det er utfordringer rundt pasienttransporten.

– Vi har fått større utfordringer med å få pasientene til og fra behandling i Nord-Norge, sier Nerberg. Han er rådgiver med ansvar for Pasientreiser i det regionale helseforetaket Helse Nord.

– Flytilbudet i Nord-Norge er begrensa, og det har blitt vanskeligere etter de endringene som ble gjort nå fra 1. april.

De er helt avhengige av å ha et flytilbud som gjør det mulig å få pasienter til og fra behandling innen rimelig tid.

Men det er ikke så enkelt.

95 hendelser

En storforbruker av fly er Nordlandssykehuset. I fjor sto helseforetaket for 30 prosent av alle pasientreiser med fly i landet. 55.000 enkeltreiser, ifølge brevet fra Helse Nord.

Primært er det her snakk om fly fra Lofoten til Bodø. Og det er ikke smertefritt.

En kartlegging viser at det i første uke i juni var 95 hendelser som førte til problemer for pasienter.

8 pasienter opplyste at time avlyses (betyr sannsynligvis at de får satt opp ny time)

time) 29 pasienter skulle be om ny time

23 pasienter fikk ekstra overnatting før fastsatt time.

25 pasienter fikk ekstra overnatting etter behandlingen.

23 pasienter valgte annen transportløsning.

Widerøe erkjenner utfordringer.

Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe, sier at de hele tiden vurderer om de kan gjøre noe med tilbudet. Foto: Widerøe AS

Fulle fly

– Vi har flaskehalser i nettverket, som helseforetakene også sliter med. Der er det veldig fulle fly. Men fortsatt så er det fire av ti seter som står ledig på kortbanenettet, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i selskapet.

– Hvilke flaskehalser?

– Vi ser spesielt områdene mellom Øst-Finnmark og Tromsø. Vi ser en del flaskehalser mellom Bodø og Lofoten, og Bodø og Stokmarknes. Og også fra Helgeland inn til Trondheim, som opplever til dels veldig fulle fly på tidspunkter av dagen og uken.

– Kan Widerøe gjøre noe med disse flaskehalsene?

Les også Ingrid måtte kjøre flere timer alene med en død baby i magen – fødeavdelinga var stengt

– Vi kan gjøre det vi kan gjøre innenfor anbudsreglene. Vi kan prøve å vri produksjonen og se på hvordan vi kan håndtere produksjonen på en annen måte. Nå har vi drevet dette anbudet i et par måneder, og vi fått ganske mye informasjon om hvordan markedet reagerer på et kutt på 50 prosent i pris. Det er en veldig stor endring. Vi ser på noen enkelte endringer, men vi er ikke klare for å gå ut med det i markedene nå.

Det er Samferdselsdepartementet som er ansvarlig for FOT-rutene.

I en e-post til NRK skriver de blant annet at dagens tilbud må få virke over tid, før de kan ta stilling til behov for eventuelle endringer.