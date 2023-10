Helse Nord-prosessen: Kan bli ett sykehus på Helgeland, men sier ikke noe om hvor

Heller ikke arbeidsgruppe 1 ønsker å ta stilling til plassering i en av de mest betente sykehusregionene i Norge.

Det kommer frem av det siste referatet fra arbeidsgruppen, som ble offentliggjort tirsdag.

Det siste forslaget skisserer to mulige alternativer:

Akuttsykehus i Sandnessjøen med fødeavdeling. Og akuttsykehus i Mo i Rana med ortopedi, tarmkreftkirurgi og fødestue Ett stort felles akuttsykehus for Helgeland (lokalisering er ikke spesifisert)

Ett eller to sykehus på Helgeland? Det er spørsmålet som arbeidsgruppen i Helse Nord nå stiller seg. Blir det ett, er plassering av dette – bokstavelig talt – i det blå. Faksimile: Helse Nord

La oss begynne med det siste først: Et stort akuttsykehus.

Her skriver arbeidsgruppen at man ikke vil ta stilling til hvor dette sykehuset skal ligge.

Dermed er man tilbake til der man var i september.

Da kunne NRK avsløre et tidlig utkast til struktur for sykehusene i Nord-Norge.

Men for Helgeland, var det ikke navngitt hvilke sykehus som skulle styrkes eller svekkes.

I stedet var de tre byene Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen ført opp med bokstavene X, Y og Z.

«Arbeidsgruppen tar ikke videre stilling til plassering i denne utredningen, med en erkjennelse av at det ikke foreligger tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å gjøre den vurderingen i dette arbeidet», skriver arbeidsgruppen nå.

Videre skriver de at det er gjort flere utredninger og beslutninger for Helgelandssykehuset. Alle har pekt i ulike retninger når det gjelder plassering.

Forslagene fra arbeidsgruppen i Helse Nord endrer seg stadig. For en drøy uke siden lå det forslag om drastiske kutt ved sykehuset i Rana. En uke senere er bildet blitt betraktelig endret. Foto: Helgelandssykehuset HF

Utreder flytting av fødetilbud fra Mo til Sandnessjøen

Så til det første alternativet, med to akuttsykehus.

Alternativet er egentlig det samme som ble vedtatt for Helgeland av daværende helseminister Bent Høie (H) i 2020. Men med noen små justeringer.

Den største endringen er at fødeavdelingen i Rana gjøres om til fødestue. Fødeavdelingen i Sandnessjøen er foreslått å bestå.

Dette begrunner arbeidsgruppen blant annet med en fordeling av funksjoner mellom de to sykehusene.

«For å balansere det faglige innholdet mellom de to sykehusene foreslås det å gjøre endringer i fødestrukturen fra to fødeavdelinger til en fødeavdeling og en fødestue. Det foreslås å legge fødeavdelingen til Sandnessjøen, da Mo i Rana allerede håndterer tarmkreftkirurgi og ortopedi.»

I tillegg vurderer man å fjerne fødestuen som i dag ligger i Brønnøysund.

«Det er i tillegg over tid et noe høyere antall fødsler ved Sandnessjøen sykehus. (Som også forsterkes ved endring av fødestuen i Brønnøysund til et svangerskaps- og barseltilbud)»

I bunnen av referatet skriver arbeidsgruppen at det nå er bred enighet om de to alternativene. Og at flertallet har sluttet seg til dette.

«Nord-Norges Balkan»

Det har vært sykehuskamp på Helgeland i snart 30 år.

Allerede på 90-tallet ble det bestemt at man skulle se på strukturen hvor man hadde sykehus i både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Flere opprivende prosesser har ført til bråk og støy i regionen som har blitt omtalt som «Nord-Norges Balkan».

Senest i januar 2020 vedtok daværende helseminister Bent Høie (H) at det skulle være to akuttsykehus på Helgeland: I Mo i Rana og i Sandnessjøen.

Men før det vedtaket ble satt i verk, kom Helse Nord inn fra sidelinjen.

For i hele Nord-Norge sliter sykehusene med rekruttering av fagfolk, galopperende utgifter på innleie, mer spesialisering i medisin og en aldrende befolkning.

Dette gjorde at man ikke bare måtte se på sykehusdriften på Helgeland, men i hele Nord-Norge.

Arbeidsgruppene i Helse Nord

Oppdraget med å se på sykehusene i Nord-Norge fikk de formelt fra helseminister Ingvil Kjerkol (Ap) i november 2022.

Sommeren 2023 satte Helse Nord-ledelsen ned fem ulike arbeidsgrupper som skulle se på hvert sitt fagfelt.

Her var alt fra akuttberedskap til diagnostiske tjenester til rehabilitering representert i de ulike gruppene.

Gjennom flere måneder har gruppen diskutert ulike alternativer for alle sykehusene som i dag finnes i Nord-Norge.

10. november skal arbeisgarbeidsgruppene sine anbefalinger til en ny organisering av sykehusene.

Disse skal deretter sammenstilles til ett forslag, som skal sendes ut på offentlig høring 20. desember.

Til slutt skal styret i Helse Nord behandle saken, trolig i april 2024.