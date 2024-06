Det er konklusjonen til Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, ifølge et drøftingsnotat NRK har fått tilgang til.

Lind ønsker at PCI-tilbudet organiseres som ett senter, på to steder.

Universitetssykehuset i Tromsø skal ha den faglige ledelsen, og også ha det økonomiske og administrative ansvaret for avdelinga i Bodø.

Ansatte som jobber med PCI i Bodø skal overføres til Tromsø.

Drøftingsnotatet er grunnlaget for Linds innstilling til styremøtet i Helse Nord 19. juni.

Fra innstillinga: – Personellet som utfører PCI i Bodø overføres til UNN Ekspander/minimer faktaboks Invasiv kardiologi i Helse Nord skal være faglig, organisatorisk og administrativt samlet i ett senter, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Senteret skal ha to driftssteder, et døgnkontinuerlig senter lokalisert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, og et dagtilbud lokalisert ved Nordlandssykehuset HF.

Personellet som utfører PCI-virksomhet i Nordlandssykehuset HF i dag overføres fra Nordlandssykehuset til UNN etter reglene om virksomhetsoverdragelse.

Den organisatoriske endringen skal være iverksatt innen 1. januar 2025. (fra utkastet til innstilling fra adm. direktør Marit Lind i Helse Nord til styremøtet 19. juni)

– Jeg er bekymret for om man ved å rigge seg på den måten er i stand til å levere en likeverdig tjeneste til befolkningen, sier Benjamin Storm, representant for Nordland Legeforening, som dekker Helgeland og Nordland,

PCI er en metode for utblokking av tette årer til hjertet, og tilbudet noe oppretta i Bodø for fire år siden.

I dag er altså den langvarige og betente debatten om PCI-senteret litt nærmere en avklaring.

Dette er PCI-saken Foto: Benjamin Fredriksen Ekspander/minimer faktaboks For inntil fire år siden var det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utførte utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Tidligere Helse Nord-direktør Lars Vorland gikk inn for å opprette et slikt tilbud også i Bodø. Han mente at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet.

Ved UNN i Tromsø fryktet de at det ikke ville være mange nok pasienter i Nord-Norge til å ha tilbudet to steder. Og de protesterte kraftig – til ingen nytte.

Bodø fikk PCI-tilbud, men bare på dagtid.

Nylig har et ekspertutvalg evaluert tilbudet i Bodø og mener det kan fortsette som et dagtilbud ledet fra UNN i Tromsø – eller legges ned.

Ekspertutvalget har blant annet pekt på store samarbeidsproblemer mellom de to sykehusene i Tromsø og Bodø.

I Nordland ønsker et samlet politisk miljø at tilbudet i Bodø skal utvides og bli døgnåpent.

Rapporten fra ekspertutvalget skal danne grunnlag for en avgjørelse fra ledelsen i Helse Nord om framtiden til PCI-senteret i Bodø.

Ekspertutvalgets rapport

Et av spørsmålene rundt PCI i Bodø og Tromsø har handlet om samarbeidsproblemer mellom de forskjellige fagmiljøene. Storm tror ikke at løsninga som skisseres i drøftingsnotatet vil lette på problemene.

– Det forskyver kanskje noen problemer innad i organisasjonen. Det er intern Helse Nord-organisering som er utenfor Nordlands Legeforenings mandat å mene noe om, men jeg syns det er spesielt, det må jeg si.

I april leverte et ekspertutvalg en rapport som kunne være avgjørende for fremtiden til PCI-tilbudet.

Utvalget mente Helse Nord hadde to alternativer:

Å beholde dagens tilbud i Bodø, men å gi det faglige ansvaret til UNN, eller å legge ned tilbudet i Bodø.

Hva er PCI? Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK Ekspander/minimer faktaboks PCI er en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet (koronararterier). Behandlinga omfatter undersøkelse av arteriene (koronarangiografi) og åpning av disse dersom de er tilstoppa. PCI er en engelsk forkortelse for perkutan koronar intervensjon. Undersøkelse av koronararteriene kan gjøres på de fleste sykehusene i Norge med bruk av CT. Behandlinga med PCI utføres bare på de største sykehusene. PCI kan i mange tilfeller gjøres poliklinisk, det vil si uten innleggelse i sykehus. De fleste PCI-behandlinger utføres umiddelbart etter kateterundersøkelsen om forholdene ligger til rette. (kilde: Store medisinske leksikon)

For til tross for en økning i antall behandlinger i Bodø og en forbedring i tilgjengeligheten, så ikke utvalget ikke en tydelig helsegevinst med etablering av PCI i Bodø.

Utvalget uttrykte bekymret for dårligere utdanningsmuligheter og mangel på et høyvolumsenter i Nord-Norge, i tillegg til et dårligere samarbeid mellom Nordlandssykehuset og UNN.

Det endte likevel opp med ei anbefaling om å videreføre tilbudet i Bodø.

Økonomien til Helse Nord er kritisk dårlig, og Helse Nord har behov for å gjøre store innsparinger.

Et av de mulige kuttene har vært PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø, som har vært under lupen en rekke ganger.

Årelang debatt

Debatten om PCI-tilbudet i Bodø strekker seg helt tilbake til 2017. Den gang var spørsmålet om Nordlandssykehuset burde få et eget PCI-tilbud?

Blant annet handlet det om hvor vidt det var behov for et slik tilbud i Bodø, og om et eget PCI-senter i Nordlandssykehuset ville gå ut over det allerede godt etablerte og velfungerende tilbudet ved UNN.

Løsningen ble et PCI-tilbud på dagtid.

Etter drøye seks år etter at avgjørelsen ble tatt, ser det ut til at PCI-tilbudet i Bodø har vært en suksess.

Blant annet viser tall fra Avisa Nordland at mer enn 4.000 pasienter blitt behandlet med ulike typer av PCI og utredninger i Bodø siden oppstarten i 2020.

Byttet beite og mening

Helt siden PCI-senteret i Bodø ble opprettet har fagmiljøene mellom Tromsø og Bodø vært steile.

Ved det største sykehuset UNN i Tromsø – der de allerede hadde PCI – frykta de at det ikke ville være mange nok pasienter i Nord-Norge til å ha tilbudet to steder.

I 2017 var Thor Trovik avdelingsoverlege og leder ved Hjertemedisinsk avdeling ved UNN. Han var en av de største motstanderne mot PCI i Bodø.

Men i april år innrømte Trovik til NRK at han tok feil om PCI-behandlinga i Bodø, og sa at det omstridte PCI-tilbudet i Bodø må utvides.

Han er nå ansatt som fagansvarlig overlege for PCI ved Nordlandssykehuset.