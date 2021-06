Helse Nord-direktør om kritisk rapport: – Dette er alvorlig

Hva tenker Helse Nord om at Helsetilsynet mener HYSK har brutt både spesialisthelsetjenesteloven og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten?

Helsetilsynet har gjort et grundig arbeid som påpeker konkrete områder for forbedring. Helgelandssykehuset er godt i gang med arbeidet for å oppfylle det som Helsetilsynet forventer av krav til kvalitet, pasientsikkerhet og styring i spesialisthelsetjenesten – krav satt i lov og forskrift.

Slik vi leser den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet, understrekes helseforetakets rolle og ansvar, samt betydningen av å ha fungerende systemer for kvalitets- og forbedringsarbeid. Rapporten påpeker at mange faktorer har betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, eksempelvis samarbeidsrelasjoner, utvikling av trygg meldekultur og arbeidsmiljø.

Helsetilsynet er tydelige på at interne faglige konflikter kan påvirke pasientsikkerheten der dette blir stående over tid. Dette er alvorlig. At Helsetilsynet er så tydelige i sin foreløpige rapport om dette, mener vi kan øke bevisstheten om betydningen av gode samarbeidsrelasjoner, også for kvalitet og pasientsikkerhet. Økt bevissthet kan bidra til forbedringer.

Det regionale helseforetakets rolle er godt beskrevet med henvisning til lovverket der det regionale helseforetaket har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt forsvarlige spesialisthelsetjenester.

I dette ligger et særlig ansvar for å organisere og samordne virksomhetene man har som eier. Også de regionale helseforetakene forutsettes å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere i tråd med bestemmelsene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, men på et mer overordnet nivå og for å påse at sørge-for-ansvaret blir ivaretatt.

Hvordan reagerer Helse Nord på at SSJ ikke varslet Helsetilsynet om avvikene?

Å ha god meldekultur og åpenhet om feil er viktig i alle sykehus. Den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet understreker akkurat det. Helsepersonell har meldeplikt til Helsetilsynet om avvik, og det kan ikke understrekes sterkt nok.

Hvordan vil Helse Nord følge opp konklusjonene i rapporten?

Helgelandssykehuset er godt i gang med å forbedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.

Dette er en foreløpig rapport. Helse Nord RHF vil gi skriftlig tilbakemelding på rapporten innen fristen 1. september. Deretter vil vi avvente endelig rapport.