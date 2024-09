– Siste info fra stedet er at begge i helikopteret er moderat skadet. Begge er tatt med tilbake til Brønnøysund til luftambulanse. Derfor har redningshelikopteret fra Bodø snudd, sier redningsleder Thor Eirik Torkildsen i HRS klokken 19.45.

Politiet i Nordland melder at et helikopter har havarert i Hattfjelldal.

En person er alvorlig skadet, ifølge politiet.

– Politiet har fått melding om luftfartsulykke i Austre Tiplingen i Børgefjell, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i politiet i Nordland til NRK.

Politiet fikk melding om havariet klokken 18.34, og de første meldingene sa at en person var hardt skadet.

– Politiet har sendt redningsmannskaper og helikopter på stedet. Politi og ambulanse har også rykket ut, sier Kalsaas.

Politiet sier at ulykken skjedde i forbindelse med et arbeid, men de kjenner ikke til hvilket arbeid som pågikk.

– Det er seks personer på stedet, to i helikopter og fire på bakken. Det er uvisst hvilken type arbeid som pågikk, sier han.

Nødpeilesender utøst

Hovedredningssentralen i Nord-Norge sier de fikk melding da nødpeilesenderen i helikopteret ble løst ut.

– Det er et svensk helikopter som har hatt en hard landing i fjellet. To personer er involvert, men foreløpig er skadeomfanget uavklart per nå, sier redningsleder Thor Eirik Torkildsen.

Nødpeilesender er en enkel radiosender som kun skal brukes ved nødssituasjoner.

Alle skip og fly har nødpeilesender som utløses ved ulykke. De kan utløses manuelt med en egen bryter.

– Landingen har vært hard nok til at nødpeilesenderen har løst seg ut. Det var slik HRS først fikk beskjed.

HRS har også vært i kontakt med operatør, og fått bekreftet at det var to personer om bord.

Hattfjelldal ligger omtrent 75 kilometer sørøst for Mosjøen. Kommunen har satt krisestab etter hendelsen.

Kommunen har satt krisestab

Ordfører Sølvi Andersen (Ap) sier til NRK at kommunen har satt krisestab.

– Vi som er kommunens kriseledelse har samlet oss på rådhuset og følger de prosedyrene vi har trent på, sier hun.

Hun beskriver området som et fjellområde med vanskelig tilgjengelighet.

– Det går ingen veier inn dit, sier hun.