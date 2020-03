Denne helikoptertypen skal frakte koronasmittede pasienter.

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er smittevernkuvøsene som skaper store utfordringer for helseforetaket, som har ansvaret for all luftambulanse i Norge.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kuvøsene skal hindre at nøkkelpersonell i ambulansene blir utsatt for smitte og havner i karantene.

Men, de er for stor for Babcocks ambulansefly.

Derfor har administrerende direktør Øyvind Juell bedt både sivile fly- og helikopterselskap i Norge om hjelp.

Frank Wilhelmsen i Lufttransport har signert avtale om å frakte koronasmittede pasienter. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Avtalen som nå er signert er så fersk at Juell offentliggjorde det under et intervju med NRK fredag ettermiddag.

Et redningshelikopter av typen Super Puma kan stå klart allerede søndag. Det er selskapet Lufttransport som skal fly pasientene.

– Det er fantastisk at vi allerede har fått på plass en løsning. Vi synes det er kjempebra at det er så positiv holdning, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten.

Tåler dårlig vær

Helikopteret skal ha base i Tromsø og benytte seg av helsepersonell fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det aktuelle helikopteret er blitt brukt som redningshelikopter på Island, men står nå ledig.

Samme helikoptertype brukes også på Svalbard.

– Vi er selvfølgelig veldig glad for å kunne bidra slik situasjonen i Norge og resten av verden er nå, sier administrerende direktør Frank Wilhelmsen til NRK.

Denne smittevernkuvøsen ved 330-skvadronen i Bodø brukes nå til å frakte koronasmittede pasienter på en trygg måte. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han ønsker ikke å kommentere verdien på avtalen, som varer så lenge koronasituasjonen pågår.

Wilhelmsen håper helikopteret kan frakte koronasmittede pasienter allerede søndag.

– Det er et stort helikopter som egner seg godt i værutsatte situasjoner. Vi har jobbet hardt for å få det i stand, sier han.

Tur tok ti timer

Tidligere fredag fortalte NRK om transporten av en koronasmittet person fra Lofoten til Bodø – en tur som tok ti timer mot normalt halvannen.

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten understreker at det er viktig at pasienter med koronasmitte kommer seg til sykehus på en rask og trygg måte.

Han er også svært glad for at Luftforsvarets 330-skvadron, som er underlagt redningshelikoptertjenesten, nå kan fly koronasmittede.

Roy Inge Nygaard-Jenssen er sjef for 330-skvadronen avdeling Bodø. Han sier dette er deres viktigste oppdrag nå.

Krevende pasientlogistikk Slik var hendelsesforløpet da en pasienttransport fra Gravdal i Lofoten til Bodø tok ni timer lenger enn vanlig. Pasient i Lofoten En koronasmittet mann som er innlagt ved Nordlandssykehuset på Gravdal må flyttes til sykehuset i Bodø for behandling. Normalt sett tar denne turen under en time.

Transport fra Bardufoss Men natt til fredag 20. mars var det kun ett smitteteam på plass i Nord-Norge – ved Universitetssykehuset i Tromsø. Et Bell-helikopter fra Forsvarets base på Bardufoss flyr til Tromsø for å hente teamet. Med i helikopteret er også en smittevernkuvøse fra UNN.

Smitteteam fra Tromsø Et kraftig uvær gjør det vanskelig å lande på Leknes. Helikopteret klarer etter flere forsøk å lande i Svolvær. Smitteteamet blir fraktet til sykehuset i Gravdal.

Nytt helikopter Deretter blir et Sea King redningshelikopter med smittevernkuvøse sendt fra Bodø til Lofoten. Pasienten blir deretter fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø. Ni timer senere. Vis mer

– Selv om vi er et redningshelikopter, skal vi også hjelpe folk som er syk. Vi vet det blir et stort behov i tiden som kommer, og er glad for å kunne bidra.

I deres helikoptre er det god plass til smittevernkuvøsen som er for stor for de faste ambulanseflyene.

Kuvøser over hele landet

Alle fem 330-baser i Norge får nå installert denne kuvøsen i løpet av kort tid. I Bodø har de allerede hatt to oppdrag med den.

Roy Inge Nygaard-Jenssen er sjef for 330-skvadronen i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Der har de også et eget smittevernteam, som også kan ta med seg kuvøsen på redningsskøyten og i ambulansebil.

Nygaard-Jenssen medgir at hverdagen deres er annerledes nå.

– Vi må som alle andre justere oss, men for oss er det helt naturlig å bidra til dette viktige oppdraget.

– Kuvøsen sikrer at alle som transporterer smittede kan holde seg frisk lengst mulig. Samtidig er det viktig at pasientene våre som ikke er smittet, ikke blir smittet under transport.