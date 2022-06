Helgelending tiltalt for en lang rekke lovbrudd

En mann i 30-årene fra Helgeland står tiltalt for totalt 18 overtredelser av sju forskjellige straffelover og vegtrafikklover, skriver Rana Blad.

Samtlige av overtredelsene skal ha skjedd i løpet av en periode på under ett år.

Blant annet står mannen tiltalt for i løpet av et par timer å ha tatt kvelertak på og sparka og slått ei kvinne og deretter logga seg inn i nettbanken hennes og overført 49.000 kroner til egen konto.

Etter det skal han ha trua politi som kom til stedet med at «han skulle drepe alle sammen», skriver avisen.

Ifølge Rana Blad er mannen også tiltalt for å ha ødelagt en rekke gjenstander som var i bopelen til den samme kvinna, samt at han er tiltalt for å ha brutt et besøksforbud mot henne totalt 12 ganger.

Mannen er i tillegg tiltalt for en rekke andre lovbrudd.

Saka kommer opp for Helgeland tingrett denne sommeren, ifølge Rana Blad.