Det kommer frem i et saksfremlegg som sykehusstyret skal behandle i et ekstraordinært styremøte førstkommende onsdag.

Dermed har den betente tarmkreftkirurgisaken på Helgeland tatt enda en ny utvikling.

Under et ekstraordinært styremøte 15. oktober 2020 vedtok et enstemmig Helse Nord-styre at all tarmkreftkirurgi skulle flyttes fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i Bodø inntil videre.

Helgelandssykehuset mener noen pasientgrupper i regionen har fått forlenget ventetid mens tarmkreftkirurgien har vært flyttet ut av Helgeland.

Vedtaket fra Helse Nord kom bare dager etter at Helgelandssykehusets toppsjef Hulda Gunnlaugsdottir bestemte at operasjonene midlertidig skulle samles i Mo i Rana.

Årsaken var ekstern revisjon av tarmkreftkirurgien som viste avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, ifølge Helgelandssykehuset.

Vil samle i Rana

Det var andre gang i løpet av 2020 at Gunnlaugsdottir stanset alle kreftoperasjoner ved Sandnessjøen.

Første gang skjedde det etter at tall fra Nasjonalt kreftregister viste at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen enn landsnittet.

Nå slår sykehusdirektøren fast at det beste er å samle alle operasjoner i Rana.

I saksfremlegget lister direktøren opp fem mulige alternativer. Blant annet å dele dem mellom Sandnessjøen og Mo i Rana.

– Noen pasientgrupper i regionen har fått forlenget ventetid i perioden tarmkreftkirurgien har vært flyttet fra Helgeland. Det er blant annet av denne grunn ønskelig å tilbakeføre tarmkreftkirurgien uten at det går for lang tid, skriver direktøren i fremlegget til styret.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir vil samle all tarmkreftkirurgi på Helgelandssykehuset Mo i Rana. Foto: Ole Dalen / NRK

– Det ligger best til rette for å legge tarmkreftoperasjonene til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette alternativet anbefales, konkluderer hun.

Gunnlaugsdottir mener denne tilbakeføringen kan iverksettes innen 1. mai i år.

– Arbeidet med å sikre de ansattes arbeidsmiljø og samarbeid mellom lokalisasjonene skal ha ekstra stort fokus i denne perioden, skriver hun.

Denne ordningen legger også opp til at andre gastrokirurgiske operasjoner flyttes fra Helgelandssykehuset Mo i Rana til Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Høyt konfliktnivå

Konfliktnivået i og rundt sykehusmiljøene på Helgeland har lenge vært høyt.

Dels handler bråket om fremtidig sykehusstruktur. Men det handler også om kvalitet og pasientsikkerhet.

Tre uavhengige spesialister konkluderte senere i denne prosessen med at alvorlige avvik fra god medisinsk praksis bidro vesentlig til dødelig forløp hos 2, muligens 3 av 49 opererte pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen.

Det samme gjaldt 2 av 105 pasienter ved sykehuset i Mo i Rana.

Beslutningen førte til reaksjoner i Sandnessjøen og medieoppslag.

Helse Nord valgte da å flytte all planlagt tarmkreftkirurgi til Bodø, for å sikre forutsigbarhet for pasienter og pårørende. Dette mens gjennomgangen av tarmkreftkirurgiområdet pågikk.

I et ekstraordinært styremøte onsdag skal sykehusstyret på Helgeland ta stilling til forslaget. Du kan lese hele saksfremlegget her.