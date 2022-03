Tonje (28) bor vegg i vegg med sykehuset – måtte likevel føde på andre sida av fjellet

I Mo i Rana var fødeavdelinga stengt fire uker i fjor sommer.

Og slik har det vært i flere år. De to fødeavdelingene på Helgeland veksler på å ha åpent fordi det er vanskelig å få tak i nok bemanning på sommeren.

Nå blir det sånn også i år. Det opprører både fagfolk og fødende.

– Unødvendig mye stress

Da Tonje Eilertsen i Mo i Rana våkna natt til 2. august sist sommer skjønte hun at fødselen var i gang. Hun og samboeren skulle få sitt andre barn.

Det ble en svipptur innom sykehuset bare et lite steinkast unna. Men her var fødeavdelinga stengt.

Tonje måtte fraktes i helikopter til den åpne fødeavdelinga i Sandnessjøen på andre sida av fjellet.

– Jordmor måtte være med fordi de var redde for at jeg ville føde i helikopteret. Sa da fikk ikke samboeren min være med. Han måtte kjøre utover i uvisshet om han ville rekke å være med på fødselen. Alt var veldig uavklart.

Skulle slutte med sommerstenging

Sommerstengte fødeavdelinger gir hvert år en rekke utfordringer for fødende kvinner over hele landet. Ikke minst i distriktene der kvinner allerede har lang reisevei.

Fjoråret skulle ha vært siste året med sommerstengte fødeavdelinger på Helgeland.

Det bestemte ledelsen i helseforetaket i oktober i fjor. De hadde bare ett forbehold: At de klarte å skaffe tilstrekkelig og kompetent personell.

Avgjørelsen ble mottatt med stor jubel av hele fagmiljøet ved alle de tre fødeenhetene på Helgeland. Og mange gravide kunne puste letta ut.

Men så snudde de på styremøtet 22. februar.

Styret fikk vite at det ikke var mulig å skaffe nok kvalifiserte vikarer.

Dermed ble det bestemt at fødeavdelingene både i Mo i Rana og Sandnessjøen likevel må holde stengt også denne sommeren i fire uker hver.

Opplevde mye stress

For Tonje gikk det fort da hun skulle føde sitt andre barn.

Bare 30 minutter etter at helikopteret landa i Sandnessjøen ble ungen født. Da var det gått tre timer siden hun våkna på natta i Mo i Rana.

Samboeren rakk fram i siste liten.

Nå håper tobarnsmora at Helgelandssykehuset omgjør vedtaket om å sommerstenge også i år. Foto: Henrik Limstrand

– Det var et ganske kjapt forløp med unødvendig mye stress. For jeg bor jo to minutter unna sykehuset. Jeg ser ned på det og jobber også der. Så alt lå til rette for at det kunne ha vært en drømmefødsel.

Men det gikk jo bra med deg og barnet?

– Ja, ungen kom ut og ungen var frisk. Men det stresset gjennom svangerskapet for at akkurat dette skulle skje og stresset som var under fødselen ... Jeg skulle gjerne vært foruten de krisetankene.

På sykehuset i Sandnessjøen fikk hun inntrykk av at fjoråret skulle være siste sommer med stenging.

– Hadde jeg bare fått føde her jeg bor så hadde det vært en fantastisk opplevelse. Men det ble jeg frarøva og det unner jeg ingen andre å gjennomgå.

Ble skuffa og overraska

Protestene fra Mo i Rana kom raskt. De ansatte mente at de hadde lagt fram planer som viste at de ville ha nok kvalifisert og kjent bemanning gjennom hele sommeren.

Kathrine Johansen, Den norske jordmorforening i Mo i Rana Foto: Privat foto

– Vi var veldig fornøyd fordi vi klarte det. Derfor ble vi desto mer skuffa og overraska over at ledelsen likevel valgte å stenge, sier Kathrine Johansen, tillitsvalgt i Den norske jordmorforening Rana.

Johansen sier de hele tida har ønska en dialog med ledelsen.

– Vi har prøvd å få dem i tale om hva som mangler i planene våre for å kunne holde åpent. Men vi får ingen svar. Helst skulle man jo ha hatt åpent begge steder. Neste sommer kan det være Sandnessjøen som klare det.

Håper vedtaket blir omgjort

Jordmødrene mener det er uklokt å ikke høre på dem.

– Vi har håp om å få omgjort vedtaket. Det er jo ei sårbar tid med svangerskap og fødsel for de fleste. Det er mye man lurer på. Vi vet også at lang reisevei øker faren for komplikasjoner.

Johansen understreker likevel at de har hatt en god følgetjeneste de årene det har vært sommerstengt.

– Vi har gjort det beste ut av situasjonen. Men jeg vil likevel si at det er alvorlige hendelser når noen opplever uønska transportfødsler. Og det er alvorlig å ha en sånn usikkerhet i svangerskapet.

Johansen anslår at det i sommer vil være opp mot 50 kvinner i måneden som har termin på Helgeland.

– Vi mottar mange henvendelser fra gravide som er opprørt over at dette i det hele tatt er noe man blir tilbudt i 2022. De er engstelige, det hører vi daglig ja.

Vil ikke droppe sommerstenging

Siden 2013 har sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen bytta på å ha stengt fødeavdeling på sommeren.

– Det er utfordrende i hele Norge å skaffe nok jordmødre og gynekologer, skriver Hanne Frøyshov, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset i en e-post til NRK.

Er det aktuelt å omgjøre vedtaket?

– Nei.

Og hun legger til:

Hanne Frøyshov, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset Foto: Helgelandssykehuset

– Vi setter pris på at ansatte vil strekke seg langt for å holde åpent, men dersom vi bruker eget personell gjennom sommeren, må ferieperioden strekkes over lang tid, noe som ville gi ny sårbarhet utover høst og vinter.

– Det er ledelsens ansvar å sikre trygge tjenester hele året. Ansatte har bedt om nye møter med ledelsen og vi har invitert til slike møter, skriver Frøyshov i e-posten.

Dette svarer Helgelandssykehuset om sommerstengte fødeavdelinger Ekspandér faktaboks – Siden 2013 har vi praktisert alternerende sommeråpne fødeavdelinger på Helgeland. I fjor høst gjorde vi en evaluering hvor vi konkluderte med at vi ville gå inn for å ha begge avdelingene åpne gjennom sommeren dersom man lyktes å få en robust bemanning, som er kjent på fødeavdelingene våre, og få dette på plass tidlig på året. Det har vi ikke lykkes med å få på plass. Det er utfordrende i hele Norge å skaffe nok jordmødre og gynekologer, skriver Hanne Frøyshov, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset i en e-post til NRK. Er det aktuelt å omgjøre vedtaket? – Nei. Hvorfor får dere ikke til en god dialog med de tillitsvalgte? – Vi har fulgt prosessene slik de er lagt opp med informasjonsmøter og innspillsmøter. Det har vært mulig å få frem sitt syn i saken og ledelsen har vært klar over at noen ansatte har vært uenig i ledelsens vurdering av hva som er utilstrekkelig bemanning. Det er ledelsens ansvar å sikre trygge tjenester hele året. Ansatte har bedt om nye møter med ledelsen og vi har invitert til slike møter. De fødende og ansatte var jo «lovt» åpne fødeavdelinger i sommer – skjønner dere utryggheten som nå er skapt blant dem som skal føde til sommeren? – Vi legger til retter for en trygg tjeneste og samtidig ivaretas eget personell etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. På denne måten kan vi ivareta de fødende og våre ansatte gjennom hele året. Denne ordningen benyttes i mange helseforetak fordi det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifisert personell. Og hun legger til: – Vi setter pris på at ansatte vil strekke seg langt for å holde åpent, men dersom vi bruker eget personell gjennom sommeren, må ferieperioden strekkes over lang tid, noe som ville gi ny sårbarhet utover høst og vinter. Samtidig vil en situasjon der få personer deler på vaktene i en periode bli svært sårbart. Johansen måtte fraktes i helikopter fra Sandnessjøen – der hun bor vegg i vegg med sykehuset til Mo i Rana sist sommer – er det ikke store utgifter med stengte avdelinger på sommeren? – Vi har gode prehospitale tjenester som har beredskap for slike tilfeller, at vi må ta tjenestene i bruk gjør ikke den tjenesten veldig mye dyrere. Det er ikke dyrere å ha stengt enn å ha åpent. Er noe av bakgrunnen for stengt avdeling også i Mo i Rana i sommer at dere må behandle de to fødeavd. likt? – Det var en del av evalueringen etter sist sommer at vi skulle fordele en eventuelle stenging likt mellom avdelingene. I år var det ikke tilstrekkelig bemanning ved noen av avdelingene. Hva skjer videre her? – Nå skal vi bruke tiden på å gi god informasjon til de fødende og sikre en god tjeneste for alle fødende gjennom sommeren og etter sommeren. Mange fødende i Helgelandssykehusets nedslagsfelt har lang vei til fødeavdeling og fødestue uansett hvilken tid det er på året. Det er viktig å understreke at vi har god tilgjengelighet av ambulansetjeneste, følgetjenester og dyktige fagfolk som gjør vurderinger sammen med de fødende slik at vi skal ha trygge fødsler selv om vi bor spredt. Dette har heldigvis fungert veldig bra frem til nå, og det skal det også gjøre fremover, skriver Frøyshov i en e-post til NRK.

– Jeg synes ikke man skal gamble

Nå ber Tonje Eilertsen om at Helgelandssykehuset tenker seg om en gang til.

– Jeg tør ikke tenke på kostnadene bare for å få meg av gårde i helikopter. Og jeg tenker at det heller ikke er forsvarlig med tanke på pasientsikkerhet. Nå må de sette mor og barn i fokus og omgjøre vedtaket.

Har du ingen forståelse for at det er vanskelig å skaffe nok kvalifisert bemanning på sommeren?

– Jo, jeg forståelse for det. Men hvis den ene avdelinga greier å holde åpent, kan ikke de få gjøre det da?

Hun sier hun håper andre kvinner som skal føde til sommeren ikke blir skremt.

– Jeg håper å ikke bidra til å skape unødig frykt. Men jeg synes ikke man skal gamble her, her skal man være sikker og skape tryggest mulig rammer for mor og barn. Jeg tenker at det viktigste nå er å snu dette vedtaket.

Og legger til:

– Ledelsen i Helgelandssykehuset skal vite at dette påvirker oss, det skaper reaksjoner og usikkerhet.