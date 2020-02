Det bekrefter Helgelandssykehuset i en pressemelding onsdag formiddag.

– Denne beslutningen har tatt tid, men det var viktig for oss å få en avklaring med Helse Nord og aktuelt fagmiljø før vi kunne takke ja til den generøse gaven, sier medisinsk direktør Fred Mürer.

Pengene skal gå til en såkalt kjølehette. Det er en form for lindrende kreftbehandling som motvirker hårtap.

Hovedpersonen selv er i ekstase når NRK snakker med henne.

– Jeg ble så glad at beina skalv under meg. Jeg ser plutselig muligheten for å kunne planlegge fremover, sier Karen Hagland og fortsetter:

– Jeg har sagt til kollegaene mine at de nå kommer til å se mye mer fra meg fremover. Gleder meg til å fortelle barna mine i kveld at jeg skal være mye mer hjemme. Tenk at jeg nå slipper unna med 2,5 timer i uka i stedet for 2,5 dager.

Finnes bare ett sted i Nord-Norge

NRK har flere ganger fortalt om kreftsyke Karen Hagland fra Mo i Rana. Hver uke bruker hun to dager på å reise fra Helgeland til Oslo for å sitte med kjølehette på hodet når hun får cellegift.

Medisinsk fagdirektør Fred Mürer sier de er glad for at de nå kan takke ja til gaven fra Karen Hagland. Foto: Helgelandssykehuset

På få uker samlet Hagland inn 300.000 kroner slik at hun og andre kreftsyke kan få denne behandlingen på lokalsykehuset.

Mens det i Norge er mellom 30 og 35 slike kjølehetter, finnes dette tilbudet bare ett sted i hele Nord-Norge – nemlig Harstad.

I desember i fjor uttalte medisinsk fagdirektør Fred Mürer ved Helgelandssykehuset at de først vil utrede behovet.

Han ville dermed ikke garantere at de skulle ta imot pengegaven.

Nå har imidlertid Helgelandssykehuset bestemt seg etter å ha fått avklart med Helse Nord og onkologisk fagmiljø ved Nordlandssykehuset.

Fakta om kjølehette Ekspandér faktaboks Behandling med kjølehette er en metode som brukes for å forebygge eller redusere hårtap ved cellegiftbehandling. Blodet fører med seg næringsstoffer og oksygen til alle kroppens celler, også hårcellene. Cellegiften føres også rundt i kroppen med blodet. Når hodebunnen kjøles ned under cellegiftbehandlingen, vil blodårene trekke seg sammen og mindre blod vil strømme til hårcellene. På denne måten vil hårcellene få mindre cellegift og risikoen for håravfall blir mindre. I dag finnes det cirka 450 ishettemaskiner i bruk, de fleste i Europa. Av disse finnes cirka 60 stykker i Norden, derav 30–35 i Norge. Ved Oslo universitetssykehus får daglig 2–3 pasienter denne behandlingen. Har vist seg å ha god effekt ed behandling med taxaner. Hvis pasienten skal ha optimal effekt av kjølebehandlingen, må behandlingen skje fra første til siste behandling

Erfaring viser at behandling med kjølehette er svært effektivt ved noen typer cellegift, men dessverre har man ingen garanti for at håret bevares.(kilde: kreftlex og oncolex)

Håper på snarlig tilbud

Mürer understreker i pressemeldingen at for nye pasienter må behandling med kjølehette starte ved første palliative kur, og at denne normalt starter ved sykehus som har kreftlege.

– Det var derfor viktig å få avklart at Helgelandssykehuset, i nært samarbeid med behandlende kreftlege ved annet sykehus, kan starte slik behandling til de pasientene som ønsker det.

– Prosessen rundt innkjøp og opplæring er satt i gang, og vi håper å ha dette tilbudet oppe og gå så snart som mulig, fortsetter han.

Støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen har også engasjert seg for å sikre et bedre tilbud også i nord.

– Vi mener det bør være et tilbud om kjølehette uavhengig av hvor man bor i landet. Vi ser at det har en stor verdi for dem som bruker det, sa distriktssjef Brage Larsen Sollund i Kreftforeningen til NRK i januar.

Men enda viktigere handler det om livskvalitet, påpeker han.

– Håret er en del av identiteten og selvfølelsen din. Kreftpasienter bør slippe å bruke tid på å reise til Oslo. Den tiden bør de heller få bruke med dem man er glad i, sier distriktssjefen.

Vil ikke anbefale til alle

Faggruppen Norsk Bryst Cancer Forening, som består av noen av landets fremste leger innen brystkreftbehandling, mener også flere sykehus bør tilby behandling med kjølehette.

Leder i foreningen Bjørn Naume er overlege ved Oslo universitetssykehus. Han har tidligere sagt til NRK at de likevel ikke anbefaler behandlingen til pasienter som skal bli helt kreftfrie.

– Ved behandling av små ansamlinger av kreft som kan være til stede i kroppen etter et kirurgisk inngrep, så ønsker vi å nå hele kroppen på samme måte. Det er grunnlaget for å si at nedkjøling av deler av kroppen ikke er det vi primært anbefaler.

Foreningen er imidlertid positiv til bruk av kjølehette i tilfeller der cellegift brukes til å holde kreftsykdommen i sjakk.