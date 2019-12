Styret i Helse Nord ga onsdag sitt råd til helseministeren om hvordan det framtidige Helgelandssykehuset bør se ut.

Etter en syv timer lang diskusjon, endte styret til slutt med å gå for en to-sykehusmodell.

Sandnessjøen og omegn får hovedsykehuset. Mo i Rana får et sykehus med blant annet akuttfunksjon og fødetilbud, hvis ministeren følger rådet.

Mosjøen mister derimot sitt. Med det ryker over 320 arbeidsplasser.

Ordfører Berit Hundåla (Sp) vil likevel ikke være med på å svartmale situasjonen.

Hun mener det viktigste tross alt er at det kommer et stort sykehus sør på Helgeland.

– Jeg har en litt både-og holdning til vedtaket. 12 ordførere sør på Helgeland gikk sammen om et ønske om å samle alt på ett sykehus, sentralt på Helgeland. Vi er delvis i mål med et hovedsykehus i Sandnessjøen, og flytter funksjoner fra Mosjøen og dit.

– Samtidig er jeg ordfører i en kommune som mister sykehuset. Det i seg selv er ikke noe hyggelig. Det er flere hundre arbeidsplasser som vi gir slipp på, sa Hundåla i Dagsnytt 18 onsdag.

Skuffet

Sykehuset i Mosjøen er lokalsykehus for Vefsn, Hattfjelldal og Grane.

I dag har sykehuset poliklinikker, generell kirurgi, operasjon, indremedisin, røntgen og føde-barsel poliklinikk. Mosjøen har også tilbud innen hud, øye, urologi, plastikk og nevrologi for pasienter fra hele Helgeland.

Tillitsvalgt Andreas Bergquist i Yngre Legers Forening skulle gjerne sett at det ble ett felles sykehus på Helgeland. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Men når sykehuset i Sandnessjøen-området skal bygges i 2025, er sykehuset i Mosjøen historie. For de ansatte er det trist, forteller tillitsvalgt Andreas Bergquist i Yngre Legers Forening.

– Vi er skuffet over at fagmiljøene ikke ble tilstrekkelig hørt. Vi mener at ett sykehus sentralt på Helgeland ville vært det beste for pasientene og for fremtidig rekruttering. Vi undrer oss også over at Mosjøen nesten ikke er nevnt i vedtaket i det hele tatt.

Samtidig ser de ikke bort fra muligheten for å pendle til det nye hovedsykehuset på Sør-Helgeland.

– Det er mye usikkerhet rundt hva som blir å skje. Men vi ønsker at det nye sykehuset kommer i overkommelig avstand fra oss. Det er pendlervilje både i Mosjøen og Sandnessjøen.

Mosjøen, her fra Helgelandstrappa. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Til NRK torsdag sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla at hun er glad for at man flytter tyngdepunktet sør for Korgfjellet.

– Vi samler en del av funksjonene, slik at vi får et bedre sykehus totalt sett sør for Korgfjellet. Samtidig får vi ikke det beste tilbudet før vi får samlet alle funksjonene på en plass. Det er det fagmiljøene har anbefalt.

– Vi er også klar på at dersom sykehuset legges rett ved Sandnessjøen, er vi nødt til å få et DMS her i Mosjøen. Vi kan ikke bli satt helt på sidelinja uten noen ting. Psykiatrien i Mosjøen er for eksempel veldig bra, og må bygges ut.

Får beholde sykehus

Dagen før Helse Nord vedtok at Helgeland skal ha to sykehus i fremtiden, skrev Geir Waage en kronikk hvor han tok til orde for forsoning i regionen.

– Vi kommer ingen vei om vi fortsetter på samme måten, skriver ordføreren i kronikken.

Men da avgjørelsen falt, var tonen alt annet enn forsonende fra Waage.

At hans hjemby fikk beholde sykehuset, var ikke nok. At styret mente det største sykehuset skulle ligge i Sandnessjøen, med både ledelse og administrasjon, var ikke aktuelt for Rana-ordføreren.

I en ny pressemelding med klar beskjed til helseministeren, sier Waage dette:

– Vi aksepterer ikke nedbygging av sykehuset i Rana!

Håper på for samarbeid

Sør for Korgfjellet skaper dette undring.

Inngangspartiet til sykehuset i Mosjøen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– For to dager siden snakket han om forsoning på Helgeland. Så får han et kompromiss som gir Rana det lille sykehuset. Det er ikke godt nok for han. Her må vi alle gi og ta litt for å skape det beste tilbudet for hele Helgeland, sier tillitsvalgt Bergquist.

Ordfører i Alstahaug, Peter Talseth (Sp), håper at Rana-ordføreren klarer å se det store bildet.

– Det er ikke alltid sånn at det som er bra for Rana er det som er bra for Helgeland. Men det vi kan være sikker på, er at det som er bra for Helgeland er bra for Rana. Jeg håper vi fremover kan gå sammen om å bygge et sterkt og godt Helgeland.

Høie avgjør

Det har ikke lyktes NRK å få et svar fra Helgelandssykehuset eller Waage på hvor mange stillinger det egentlig er snakk om.

Men i fjor var det 75 årsverk i fellesadministrasjonen. Disse årsverkene er igjen fordelt på stillinger i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Rana-ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Solli sier at de vil ha et møte med helseministeren for å få lagt fram sitt syn i saken.

– Et enstemmig kommunestyre i Rana er enig i at vi kan ikke akseptere at det største sykehuset med det største faglige miljøet skal bli underminert på den måten der.

– Mo i Rana får tross alt beholde sykehuset sitt. Kan du forstå reaksjonene fra dem som mister sitt?

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen både blant de ansatte og befolkningen for øvrig. Samtidig har sentrale politikere i Vefsn pekt på at de ønsker sykehus i Sandnessjøen, sier Waage.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir sier til NRK at hun respekterer styrevedtaket i Helse Nord, og kommer til være lojal mot det.

Helseminister Bent Høie skal ta sin endelige beslutning i saken på nyåret.