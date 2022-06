Helgelandssykehuset i gul beredskap – peker på tvungen lønnsnemnd som løsning

Det opplyser sykehuset på deres hjemmesider.

Dette får konsekvenser for bemanningssituasjonen i Helgelandssykehuset da enkelte vikarer ikke kommer seg til Helgeland og at ambulanseflyene også kan bli stående på bakken.

– Vi følger situasjonen nøye og har satt i gang noen kompenserende tiltak på enkelte avdelinger. Vi rapporterer daglig til statsforvalter og Helse Nord om situasjonen, sier medisinsk direktør, Hanne Frøyshov.

Gult nivå: – Alvorlig

Irene Ojala, eneste stortingsrepresentant fra Pasientfokus, sier til NRK at dette understreker hvor sårbar situasjonen er lengst nord i Norge.

MÅ FINNE EN LØSNING: Irene Ojala sier gul beredskap ved Helgelandssykehuset bør tvinge frem en løsning på streiken. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av lockdown. Både på grunn av rutefly og ambulansefly.

Hun mener situasjonen på Helgeland bør tvinge frem en løsning.

– Jeg tenker at tvungen lønnsnemnd bør tvinges frem nå. Vi har ingen å miste.

At Helgelandssykehuset sliter med å få vikarer flydd til Helgeland belyser også at vanlige rutefly gir utfordringer for sykehusene.

– Vi er helt avhengig av Widerøe og Babcock i Nord-Norge. Jeg synes dette viser hvor sårbar vi er.

– Dette må vi gjøre noe med ganske kjapt. Også på lengre sikt.

Departementet: – Følger med

Helgelandssykehuset HF opererer med tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.

Medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Hanne Frøyshov. Foto: Helgelandssykehuset

Gul beredskap beskrives som en alvorlig situasjon:

«Gul beredskap iverksettes når det har oppstått en alvorlig hendelse som gjør at det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til og hvor det er aktuelt å mobilisere begrensede ressurser og iverksette forhåndsdefinerte tiltak.»

Overfor NRK svarer Helse- og omsorgsdepartementet verken konkret på beredskapsendringen på Helgeland eller kravet fra Ojala.

Pressevakten skriver at de følger situasjonen:

– Departementet opplyser at arbeidsministeren følger med på konflikten på vanlig måte. I den forbindelse innhentes nødvendig informasjon fra Helsetilsynet. Det er vanlig rutine i en arbeidskonflikt som dette. Informasjonen fra Helsetilsynet er unntatt offentlighet så lenge en konflikt pågår.

Helsetilsynet: – Tar til etterretning

Det er altså Statens helsetilsyn som overvåker hvorvidt streiken får konsekvenser for liv og helse.

De henter blant annet inn informasjon om helsetjenestene fra statsforvalterne i Norge, før de gjør sine vurderinger og rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet.

Fungerende direktør Heidi Merete Rudi vil ikke kommentere endringen ved Helgelandssykehuset.

– Jeg tar til etterretning at den opplysningen ligger der. Mer enn det kan jeg ikke si, forteller hun til NRK mandag formiddag.