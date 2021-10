Her har familie og venner ingen adgang: – Gjør det lettere å amme

Lille Andreas kom natt til fredag med keisersnitt.

Anna Mevik (29) er førstegangsføder og ligger for øyeblikket til observasjon på Sandnessjøen fødestue.

Men besteforeldre, onkler, tanter og venner har ingen adgang.

– Det hadde vært artig å vise han frem til venner og familie, men jeg syns også det er en god tid å ha med kjæresten og ungen. Få ro og tid til å bli kjent, og komme i gang med amming.

NYBAKTE FORELDRE: Anna Melvik og partneren Ole Johan Zahl har akkurat blitt foreldre. Foto: Privat

På Helgelandssykehuset har de bestemt seg for å videreføre noen av restriksjonene vi hadde under pandemien.

Nå er det kun partner og søsken til babyen som får adgang på fødestua.

Positive tilbakemeldinger

Vanligvis er de fødende inne i to til tre dager.

Det forteller Lisbeth Eliassen. Hun er avdelingsjordmor på føden, på Helgelandssykehuset avdeling Mo i Rana.

– Det er ganske mye som skal skje i løpet av den tiden. Man skal bli kjent med den nye, lille babyen man har fått, og man skal få i gang amming.

JORDMØDRE: Fødeavdelingen i Sandnessjøen, f.v. jordmor Cathrine Remmen, barnepleier Anne Rigmor Eliassen med dagens nyfødte, og avdelingsleder og jordmor Sølvi Hestnes. Foto: Helgelandssykehuset

Eliassen har 26 års erfaring som jordmor, og opplever at fødende er mer fornøyde med den nye ordningen.

– Mor og far har mer ro til å bli kjent med den nyfødte. Hvis de har hatt urolige netter, har de muligheten til å hente seg inn igjen på dagtid.

I tillegg hjelper roen på ammingen.

Lukker ikke døren for alle

– De får til amming bedre, og melken kommer fortere i gang. De får slappet mer av og roet seg ned.

Det var erfaringene Helgelandssykehuset gjorde seg under pandemien, som er bakgrunnen for at de endret besøkstidene.

– Vi opplever at det er en helt annen ro på avdelingen etter vi innførte besøksrestriksjonene, sier Eliassen.

Men døren er ikke lukket for alle. Fleksibilitet utvises.

– Det er jo de som ikke har far til barnet, og som er alene om saken. Og da må vi åpne opp for at det kan komme andre omsorgspersoner som kan ta rollen som far eller medmor ville ha gjort.

Ifølge Eliassen har også fødestuene i Harstad, Narvik og Stokmarknes lignende restriksjoner. NRK har ikke fått bekreftet dette.

Også Hanne Charlotte Schjelderup, leder i jordmorforbundet, er positiv til at Helgelandssykehuset velger å videreføre restriksjonene på fødeavdelinga.

– Det å føde er en stor påkjenning, og mange trenger å hente seg inn i tida etter fødselen. Det er nok ikke så dumt at vi tar hensyn til den fødende, sier Schjelderup til NRK.

Hun har ikke hørt om at andre sykehus og avdelinger har gjort samme tiltak, men synes det blir spennende å se evalueringene av effekten til de nybakte foreldrene.

KAN GI RO: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, mener restriksjonene kan gi nødvendig ro til de fødende. Foto: Ole Christian Olsen / NRK

Lederen for jordmorforbundet tror dette kan være en av de positive effektene vi ser etter pandemien.

Samtidig peker hun på at de kan være heldig for fødende i distrikt der det kan være vanskelig for alle fødende å få besøk av jordmor etter fødselen – selv om de har krav på det.

– Nå som tiden en fødende er på sykehuset er vesentlig kortere, kun litt over to døgn i snitt, kan dette gi folk den roa de behøver før de skal hjem, og sørge for at de kan bruke tida til å få nødvendig veiledning fra jordmor før de reiser hjem, sier Schjelderup.

Bruker sosiale medier

For Anna Melvik har det ikke vært noe nevneverdig problem å ikke kunne ha besøk.

– Det er mye nytt, mange inntrykk. Og jeg har vært veldig sliten. Helt ærlig syns jeg det har vært godt å ikke ha besøk. Men jeg gleder meg veldig til å dra hjem og få treffe alle da.

Med sosiale medier, bilder og video, får de uansett vist frem den lille.

– Jeg føler det er så rolig her på avdelingen. Det er godt å være her uten noe mas.