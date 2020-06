Kraftselskap må punge ut med 19 millioner etter massivt jordras

Ett døgn etter at beboerne ved fylkesvei 76 i Tosbotn i Brønnøy fikk beskjed om at de ikke trengte å evakuere området, kom et massivt jordras og rev med seg tre hus og deler av fylkesveien.

Heldigvis gikk ingen liv tapt i raset, men å bygge opp veien igjen ble dyrt.

I løpet av rekordtid, tre måneder, så sto den nye veien fiks ferdig. Prislappen ble 62,5 millioner kroner. Men det var en regning ingen ville ha.

Nordland fylkeskommune mente Helgeland Kraft hadde skylden, og krevde 56,6 millioner fra kraftselskapet.

Fylkeskommunen mente kraftverksbyggingen i området var årsaken bak.

Helgeland Kraft på sin side mente fylkesveiens dårlige stand var årsaken til raset, og krevde drøye 50 millioner fra fylkeskommunen i erstatning.

Nå er partene blitt enige om et forlik.

Krevende sak

Helgeland Kraft, via sitt forsikringsselskap KLP, må punge ut 19 millioner kroner til fylkeskommunen.

Daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft, Torkil Nersund, forteller om lange forhandlinger og avstand mellom partene.

Det er en krevende sak som det er godt å få ut av verden, sier han.

– Fylket hevdet vi var årsak til skredene i forbindelse med fylling av en vanntunnel i området. Mens vi har ment at veien var i så dårlig forfatning, at det var den som var hovedårsak til at den raste ut.

Nersund sier de har stått på sitt. At de til slutt ble den betalende part, skyldes vannressursloven.

Daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft, Torkil Nersund. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Som sier at vi har et objektivt ansvar knytta til vår virksomhet, som gjør at vi – uavhengig av skyld, er ansvarlig for skade på tredjeperson. Så blir det et spørsmål om det var vårt anlegg som var årsak til skredet.

– Men enige ble dere altså ikke?

– Nei, vi er ikke enige i årsaken. Men dette er en vanskelig og komplisert sak. Vi har tapt store penger på dette, og fylket har hatt store kostnader på gjenoppbygging av veien. Vi er sånn sett to parter som har tapt mye penger. Jeg tror vi endte på en løsning som er spiselig for alle parter.

– Pengene går tilbake til Helgeland

Fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik sier til NRK at dette har vært vanskelig, men at de er tilfreds med utfallet.

Svein Eggesvik (Sp). Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune

– Når rapporten pekte så tydelig på årsak til raset, har vi brukt lang tid. Vi har ikke gått så veldig fort fram, for vi har ønsket god kontakt opp mot Helgeland Kraft. Det for å unngå rettssak, og forsøke komme til et forlik.

Han sier partene har klart å holde en god tone underveis, der man gradvis har klart å komme til reelle forhandlingsmøter.

– Pengene går tilbake til Helgeland. Til asfaltering og vedlikehold av fylkesveier. Det er målet.