Våren 2020 ble det rettet fire varsler mot rådmannen i Brønnøy, Helge Thorsen.

Dette førte til at kommunen ikke lenger hadde tillit til rådmannen.

Arbeidsforholdet ble avsluttet – og Thorsen tok saken til retten.

I juli 2021 konkluderte Helgeland tingrett med at oppsigelsen var ugyldig. Formannskapet i Brønnøy vedtok å anke dommen.

I dag kom dommen fra Hålogaland lagmannsrett:

Oppsigelsen av Thorsen var ugyldig. Han tilkjennes 3 millioner kroner i erstatning.

– Jeg vinner frem på alle punkter og jeg håper nå at denne dommen kan sette en sluttstrek for en ganske trasig periode som har vart snart i to år, sier Helge Thorsen til NRK tirsdag ettermiddag.

Brønnøy kommune sier imidlertid at de skal vurdere om de skal anke også denne dommen.

Vanskelig periode

I etterkant av varslene tilbake i 2020 ble det skrevet en granskingsrapport som rettet kritikk mot Helge Thorsen. Rapporten ble skrevet av rådmannen i Alstadhaug kommune og to advokater fra KS.

KS-advokatene mente Thorsen hadde handlet uklokt, og de mente ett av varslene innebar et såkalt kritikkverdig forhold.

Rapporten avviste imidlertid flere av varslene.

Kommunestyret i Brønnøy konkluderte med at de ikke lenger hadde tillit til Helge Thorsen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Et arbeidsutvalg fikk ansvaret for å følge opp rapportens konklusjoner. Utvalget orienterte senere kommunestyret som vedtok at de ikke lenger hadde tillit til Thorsen.

Thorsen sier til NRK at prosessen frem til nå har preget ham.

– Umiddelbart ser jeg dette fra min side som et endelig punktum. Jeg kan legge dette bak meg, sier han og legger til:

– Dette har tatt fryktelig mye av min tid de siste to årene.

Tilkjent mye mer i erstatning

Thorsen meddeler at han ikke har tatt stilling til om oppreisningen på 3 millioner kroner er god nok.

– Da må jeg lese grundig gjennom dommen.

Dommen tilsier også at den tidligere rådmannen skal få dekket saksomkostningene fra både tingretten og lagmannsretten.

Dette tilsvarer snaut 1.4 millioner kroner.

Helge Thorsen er tilkjent 3 millioner kroner i erstatning etter oppsigelsen fra Brønnøy kommune. Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Advokat Jostein Nordbø, som representerer Thorsen, sier han kun har rukket en rask gjennomlesning av dommen. Men allerede har han registrert at resultatet er vesentlig mye bedre enn i tingretten.

– Helge Thorsen vant også frem i tingretten når det gjaldt at oppsigelsen var usaklig. Vi anket selve erstatningsutmålingen. Der ble han tilkjent 1.2 millioner i erstatning pluss 50.000 i oppreisning, forklarer han.

– I lagmannsretten er han tilkjent 3 millioner i oppreisning, i tillegg er han tilkjent saksomkostninger som han ikke fikk i første rettsinstans.

Må vurdere eventuell anke

Thorsen sier at det er for tidlig å ta stilling til om han vil anke dommen videre.

Ordføreren i Brønnøy, Eilif Trælnes, sier til NRK at de nå jobber med å gå igjennom saken før neste mulighet for diskusjon internt.

Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy kommune. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Advokatene går igjennom saken og den skal opp i kommunestyret om de avgjør om dommen blir anket, sier han.

Kommunens advokat kommenterer saken kort til NRK:

– Dommen kom i dag og er ikke rettskraftig, sier Solfrid Gunhild Vaage Haukaas.