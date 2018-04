Heimevernet manglet biler og ammo under øvelse – måtte bruke leiebiler

– Jeg tenker som så at når russerne eller en annen fiende kommer, så kan ikke det norske heimevernet stå utenfor portene til Hertz klokken åtte om morgenen. Da må vi ha biler tilgjengelig.

Det sier Marius Jøsevold, gruppeleder for SV på fylkestinget i Nordland. Denne uken var han og flere tusen andre på øvelse for Heimevernet i Nordland, og Jøsevold hadde mye å utsette på utstyret de hadde tilgang til.

Marius Jøsevold, SV. Foto: Anita Borkamo / NRK

– Hvis det er sånn at det står dårlig til med de kjøretøyene som stilles til rådighet, så bør vi jo løfte det opp på et politisk plan. Det er viktig å bruke pengene som er nødvendig for å løse oppgavene Heimevernet er satt til å løse.

Flest soldater, minst penger

Oberstløytnant Bengt Henriksen er sjef for Sør-Hålogalands heimevernsdistrikt, HV-14. Han sier at de knapt har kjøretøy i distriktet, og at dette er av økonomiske grunner.

– Vi har nesten ingen kjøretøy i HV-14, så det er helt riktig. Vi har brukt rammeavtalen som Forsvaret har gjort med leiebilfirmaet Hertz, for å spare skattebetalerne for penger, før han legger til:

– Vi har ingen væpnet konflikt nå, og i en reell situasjon hadde vi rekvirert sivile kjøretøy.

Heimevernsøvelsen som har pågått i Nordland har inkludert flere tusen soldater. I tillegg til manglende transport, trakk Jøsevold også inn lite ammunisjon og dårlig samband. Også det tar Henriksen med knusende ro.

– Det er jo derfor vi øver, for å avdekke slike ting. Det er utrolig viktig at vi erfarer at sambandet ikke alltid fungerer, eller at ammunisjonen ikke alltid kommer fram.

– Men hvis Norge skulle blitt forsøkt invadert, hadde det ikke vært bedre å ha kjøretøy stående?

– Selvsagt ville jeg heller hatt det, men det er en gang slik at Heimevernet har et begrenset budsjett. På landsbasis forvalter vi tre prosent av forsvarsbudsjettet. Det er ikke mye, med tanke på at to av tre væpnede soldater går med HV-merket på skulderen.

Lover oppfølging

Henriksen sier at han heller vil fokusere på utstyret han har, fremfor det han ikke har. Han oppfordrer Jøsevold til å ta opp dette i et politisk forum dersom han vil ha endring.

Det sier Jøsevold seg mer enn villig til.

– Dette er jo god SV-politikk, å bruke mer penger på Heimevernet og mindre penger på kampfly. Jeg vil følge dette opp politisk.

Til tross for at han kritiserer utstyret til Heimevernet, understreker Nordland SV-lederen at det ikke er noe galt med mannskapet til HV-14.

– Jeg vil skryte uhemmet av de folkene som jeg har vært på øvelse med. Dette er mennesker som har en genuin interesse av å gjøre en jobb, og da mener jeg de bør bli belønnet med ordentlig utstyr.