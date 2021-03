Hedda (11) er den eneste i Norge med diagnosen – frykten for smitte har gjort henne isolert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den tredje smittebølgen farer over Norge. By etter by stenges ned på grunn av høye smittetall. I Bodø bor Hedda (11). Hun går til vanlig på Østbyen skole midt i sentrum.

Men de siste tre ukene har hun vært totalt isolert hjemme på grunn av smittesituasjonen i kommunen.

– Jeg er i risikogruppen, så jeg må være hjemme. Det er veldig kjedelig, spesielt siden jeg ikke får sett venner så ofte, sier hun til NRK.

Hvis hun eller noen rundt henne skulle bli smittet kan det gi store konsekvenser. Derfor ser ikke foreldrene noen annen utvei enn å holde henne hjemme.

Urettferdig

Den unge sprudlende jenta snakker med NRK over telefonen. Hun kan ikke ha så mange på besøk, og journalister er ikke øverst på prioriteringslisten.

– Jeg får lov til å være sammen med en venn. Også får jeg være med søsken, og det er bra, sier hun og legger til:

– Jeg synes det er litt urettferdig.

ELSKER KLATRING: Hedda sitter i rullestol, men det stopper henne ikke fra å klatre høyt i klatrehallen i Bodø. Foto: Privat / Privat

Hedda lider av en sjelden variant av Cerebral Parece, ZC4H2. Foreldrene forteller hun er den eneste i Norge med diagnosen – og den rammer blant annet lungene hennes.

– Det er en genetisk sykdom, og på grunn av den er hun i risikogruppen. Hun kan bli veldig fort syk, sier Kristin, Heddas mor.

Foreldrene forteller at hun også kan få følgeplager selv etter noe så lite som en forkjølelse.

– Hvordan har koronaåret vært for dere?

– Jeg har vært mye bekymra, sier Hedda før mamma tar over:

– Vi har også vært veldig bekymret. Hun kan ikke få vaksine, og hvis hun skulle bli syk havner nok både hun, jeg og faren på sykehuset.

AKTIV: Hedda prøver mange idretter. Aktivitet er en stor del av hverdagen. Men ikke under pandemien, da er hun isolert inne. Foto: Privat / Privat

Ekstremt strengt

Det er mange spørsmål som bekymrer foreldrene. Hvor syk vil hun potensielt bli? Hvor lenge vil hun bli liggende? Vil hun trenge respirator?

– Like før jul, og etter jul, hadde hun operasjoner. Vi gjorde alt vi kunne for å ikke bevege oss utenfor dørene. Vi har spritflasker i alt av jakker, i bilen, utenfor og innenfor døren. Alle som kommer på besøk må både sprite og vaske hender, forteller Kristin.

GLAD: Hedda er en sprudlende jente. Hun sier det er synd at hun ikke får møte så mange venner under pandemien, og gleder seg til alt roer seg igjen. Foto: Privat / Privat

– I tillegg har vi minimalt med folk på besøk. Det er en tante, hennes søsken, og hennes brukerstyrte personlige assistenter.

Heddas assistenter må også leve strenge liv. De er restriktive med hvem de møter og blir bedt om å ikke jobbe andre plasser.

Alt for å unngå at Hedda skal bli syk.

– De er heldigvis gode på det. Og skolen gjør en god jobb med å tilrettelegge for undervisning digitalt, sier Kristin.

Til vanlig er Hedda ei aktiv jente. Hun svømmer, klatrer, spiller piano og er med venner. Aktivitet er en stor del av hverdagen.

Men ikke nå.

– Jeg tegner litt, slapper av og spiller litt piano, sier en alvorlig Hedda.

Store konsekvenser

Berit Therese Larsen er interessepolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesforening (FFO). Siden pandemiens start har de gjort to undersøkelser av konsekvenser for funksjonshemmede.

– Vi begynner å se at de langvarige konsekvensene kan bli store for mange. Våre undersøkelser viser at mange har mistet helsefunksjon, har økte smerter og ubehag i kroppen, samt fått tilbakefall i helse og funksjon, forteller Larsen.

– I tillegg ser vi at den psykiske helsen er blitt forverret. Også blant dem som ikke hadde en psykisk lidelse fra før kan ha fått det nå. Å leve isolert er en stor utfordring, og det er skadelig for helsen.

Hun sier videre at situasjonen er todelt. På den en siden har du gruppen som rammes av selve pandemien ved at de er redde for å bli smittet, eller står i fare for å bli veldig syke. Den andre gruppen er de som rammes av tiltakene, blant annet elever som ikke får den undervisning de har krav på.

– Vi tenker en ting som kunne vært gjort annerledes er prioriteringer av vaksiner. De som har stor risiko for å bli veldig syke kunne blitt høyere prioritert. I tillegg kunne for eksempel brukerstyrte personlige assistenter vært regnet som helsepersonell, sier Larsen og legger til:

– Mange av disse er også i en utsatt smittesituasjon – og deres brukere må ha tilbudet.

Hedda er ikke gammel nok til å få vaksine. Foreldrene sier det kanskje kunne vært aktuelt at pårørende ble høyere prioritert. Dette er Larsen enig i.

– Vi har meldt dette inn til FHI, og det er nå en gruppe som står på prioriteringslisten.

Et stort lyspunkt

I Bodø prøver Hedda å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Blant annet bruker hun en del tid på å spille piano.

Men tidligere denne uken ble pianoet ødelagt, og en viktig del av hverdagen ble revet bort.

– Hun hadde mye glede av det pianoet, sier faren Frank.

– Derfor måtte vi fikse det. Vi tok kontakt med InTune i Bodø, og de klarte å finne en kar som kunne reparere det, men det ville ta tid. Plutselig fortalte en av de ansatte der at de var på vei bortover med et piano hun kunne bruke i mellomtiden.

– Og hun skulle få låne det helt gratis, sier Kristin entusiastisk.

Noen få strakser senere var pianoet på plass, og i tillegg hadde den snille gjengen hos InTune slengt med et påskeegg.

– Vi har gått så mange motbakker for at Hedda skal få det hun trenger, også møter man folk som dette plutselig. Det er helt utrolig.

– Er det noe dere skulle ønske var annerledes slik at situasjonen ble enklere?

– Jeg mener skolene burde vært stengt. De har stengt universiteter og videregående skoler, men ikke barne- og ungdomsskoler. Det synes jeg er merkelig, spesielt med tanke på at det er mange unge som er syke, forteller Frank før han avslutter:

– Slik situasjonen er nå føler vi oss ikke trygge med å sende Hedda på skolen, og jeg synes det er rart at de tar sjansen på å trekke det så langt som de nå gjør. Både for elevenes sikkerhet, men også for lærerne som er nødt til å møte opp.