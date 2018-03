Havila og Hurtigruten får kontrakt

Samferdselsdepartementet har innstillt Hurtigruten med sju skip og Havila med fire til å traffikere kystruten fra 2021.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt transporttilbud for folk i distriktene langs norskekysten. Nå fornyer vi kontraktene for kystruten. Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hurtigruten opererer med sju skip

Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene. CO2-utslippene fra tjenesten blir en fjerdedel lavere enn i dag.

– Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hurtigruten er blant dem som har levert inn anbud. Samferdselsdepartementet har ikke ønsket å si noe om hvem, eller hvor mange som har levert anbud på den såkalte kystruten som i dag trafikkeres av Hurtigruten.

Gjennomgående seilinger.

Tilbudet til de reisende vil innebære fortsatt gjennomgående seilinger fra Bergen til Kirkenes. Aktørene vil kjøre strekningen på ulike dager.

I tiden frem til driftsstart 1.1.2021 skal aktørene jobbe med gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp slik at tjenesten oppleves som enkel og effektiv for de reisende. Om du seiler med Hurtigrutens eller med Havilas skip, avhenger altså av hvilken dag du skal reise.

- Regjeringen er opptatt av å stimulere til konkurranse for å oppnå et godt tjenestetilbud, som de reisende og staten ikke må betale mer for enn det som er nødvendig. Vi får to aktører som både må samarbeide og konkurrere, noe som gir de reisende mer å velge mellom, samtidig som det gir nye muligheter for lokalt næringsliv, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet vil raskt etter kontraktsignering invitere de 34 berørte havnene til et informasjonsmøte.

Ønsket strengere miljøkrav

Leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm etterlyste i fjor større ambisjoner blant rederiene, selv om anbudskravet er lagt.

– En reduksjon på 25 prosent kunne man oppnådd på Bastøy-fergene bare ved å bytte til noen litt nyere dieselmotorer. For Hurtigruten sin del vi dette kunne oppnås gjennom å ettermontere batterier, altså at man bygger om skipene til hybrider hvor batteriene kan brukes på deler av seilingen, sa han til NRK

Holm mener Samferdselsdepartementet burde ha satt strengere krav til anbudet, slik at kystruten kan være det utstillingsvinduet for maritim teknologi som det kunne ha vært.

– Når vi jobber med å selge norsk, grønn teknologi til utlandet, er det ikke

noe bedre sted å vise det frem på enn kystruten, sier han.