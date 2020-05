Ba gravide spise torsk to ganger i uka – fant økte mengder med kvikksølv i kroppen

Fisk er en kilde til næringsstoffer, men også til fremmedstoffer som for eksempel kvikksølv.

Dette overføres fra mor til foster under graviditeten, og ved store mengder kan det i verste fall føre til misdannelser hos barnet.

For å finne svar på viktige spørsmål ba Havforskningsinstituttet en gruppe gravide kvinner om å spise torsk to ganger i uken i 16 uker. En annen gruppe fikk beskjed om å holde seg til sitt normale kosthold.

Synnøve Næss er ernæringsfysiolog, og er en av dem som står bak studien «Mammas mat». Foto: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet

De andre kunne spise fisk som vanlig, og spiste mindre enn gruppen som fikk torsk.

– Så sammenlignet vi kvikksølvnivåene med en annen gruppe, som fortsatte med sitt vanlige kosthold, sier klinisk ernæringsfysiolog Synnøve Næss.

Hun er en av dem som står bak studien Mammas mat, og er for tiden stipendiat ved Havforskningsinstituttet og jobber med en doktorgrad om sjømat i svangerskapet.

Etter 16 uker så de at kvinnene som spiste mye torsk fikk en liten økning av kvikksølv i kroppen.

Påvirker mental utvikling

– Det er interessant å se hva som skjer med nivået av kvikksølv når gravide spiste torsk under svangerskapet. Det er ikke så mange nyere studier som har sett på det, sier Næss.

Siden det kan påvirke nervesystemenet, skader på motorikken og læringsevnen, er det særlig utviklinga hos barn og spedbarn var bekymret for.

Det er kvikksølv i all sjømat, men mengden varierer utfra sjømatens art, størrelse og sted. Derfor målte forskerne også kvikksølvnivåene i torsken som ble brukt i studien, og fant at torsken var generelt lav på kvikksølv.

En forsker tar en hårprøve av en kvinne for å finne nivåer av kvikksølv i kroppen. Foto: Veronica Nagelsen / Havforskningsinstituttet

Lave verdier hos begge grupper

Selv om det ble funnet høyere nivåer av kvikksølv hos kvinnene som spiste torsk to ganger i uken, hadde begge gruppene generelt lave nivåer.

Hårprøver i pose tatt fra både mor og baby underveis i undersøkelsen. Foto: Veronica Nagelsen / Havforskningsinstituttet

– Vi fant at gruppen som spiste fisk hadde litt høyere nivåer enn den andre gruppen. Men begge gruppene var under grenseverdiene som finnes i dag.

Gruppen som spiste torsk hadde rundt 12 prosent høyere kvikksølvnivå sammenlignet med gruppen som fortsatte med sitt vanlige kosthold.

– Selv om de fulgte rådene og spiste mye fisk, så var nivåene av kvikksølv relativt lave, sier Næss.

Fortsatt trygt med torsk

I all mat vil man finne fremmedstoffer, så man klarer ikke å unngå det helt.

Når det gjelder mengden fisk har gravide samme kostholdsråd som resten av befolkningen. Anbefalingene i dag er å spise fisk to til tre ganger i uka, også gravide.

Selv om det er noen typer fisk gravide ikke skal spise, anses torsk som et trygt valg.

– Torsk kan gravide helt fint spise, understreker Næss.

Dette bekrefter Mattilsynet som skriver i en e-post til NRK at de tidligere har funnet at helsefordelene ved å spise fisk klart overgår risikoen for negative helseeffekter.

Blant annet at fisk bidrar positivt til utvikling av nervesystemet hos foster og barn som ammes, og at de kan gå glipp av disse effektene dersom mor spiser for lite fisk.

På oppdrag fra Mattilsynet jobber Vitenskapskomiteen for mat og miljø med en ny nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold.

Bakgrunnen er at det er kommet ny relevant informasjon om temaet.

Mattilsynet skal bruke vurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen. Rapporten skal etter planen være klar i løpet av 2021.