– Både forvaltninga, petroleumsnæringa og fiskerinæringa har ønska seg bedre oppdaterte gytekart, så det er godt å se at havforskerne leverer det. Det sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Han sier at under Solberg-regjeringa har Havforskningsinstituttets innsats på seismikkområdet blitt vesentlig styrka, både med folk og andre ressurser.

Hvilken betydning får det at havforskerne nå så klart fraråder seismikk pga. støyen i disse områdene?

– Utgangspunktet – uansett art – er at det ikke skal skytes seismikk over fiskens gyteområder under og rett før gyting. Alle i bransjen vet det, og det er bare helt unntaksvis at det har vært tillatt. Mitt klare inntrykk er at de aller fleste innsamlinger skjer uten konflikt, og der det oppstår konflikt finner man løsninger.

Ingebrigtsen sier at petroleumsnæringa som regel ikke søker om å få gjennomføre undersøkelser i gyteperioder – de vet at forskerne vil fraråde det.

– Skulle det likevel komme en søknad vil den bli behandla etter vanlig saksgang. Der vil vi legge sterk vekt på forskernes syn på saka, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen til NRK