– I Nordlaks sitt tilsagn om utviklingstillatelser er det oppstilt fem målkriterier med en del underpunkter. Det er det femte målkriteriet knyttet til driftsplanlegging og driftsfase Fiskeridirektoratet har kommet til at ikke er oppfylt.

Det skriver Mari Sørensen Aksnes, som er seniorrådgiver ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, i en e-post til NRK.

– I henhold til dette målkriteriet (og Nordlaks sitt dokumentasjonsprogram for Havfarm 1 som er fastsatt i medhold av dette målkriteriet) skal det i løpet av driften i Havfarmen gjøres en rekke målinger knyttet til de fire arbeidspakkene; biologisk prestasjon, driftsmessig prestasjon, teknisk prestasjon og ytre miljø.

Det skal på bakgrunn av resultatene fra disse målingene gjøres en evaluering av prosjektet. Her er det sentralt at prosjektet må ha gjennomført et tilstrekkelig antall utsett med lang nok varighet til at målingene i de fire arbeidspakkene blir utført og gir resultater som er egnet til å gjøre en evaluering av prosjektet.

Fiskeridirektoratet har i vedtaket kommet til at Nordlaks har gjennomført alle de målingene som fremgår av målkriterium 5 og dokumentasjonsprogrammet at de skal gjennomføre.

Direktoratet har imidlertid kommet til at resultatene fra de fire arbeidspakkene ikke er egnet til å gjøre en evaluering av prosjektet. Det har vært utfordringer knyttet til blant annet tilvekst, dødelighet og sykdom, og både når det gjelder tilvekst og dødelighet har Nordlaks konkludert med at resultatene har vært under forventningene.

Når Nordlaks skriver at dokumentasjonen viser at Havfarmen har prestert godt på alle områder, henger dette etter Fiskeridirektoratets vurdering derfor dårlig sammen med en del av resultatene i prosjektet.

Selv om det ikke er noe krav til suksess for utviklingsprosjektene vil en evaluering av prosjektet nødvendigvis måtte inneholde en vurdering av om prosjektet har vært vellykket.

Fiskeridirektoratet mener det er for tidlig å konkludere med at prosjektet har vært vellykket, basert på de foreliggende resultatene. Vi mener imidlertid heller ikke at man på nåværende tidspunkt kan konkludere med det motsatte.

Alt dette sett i betraktning har én driftssyklus ikke vært tilstrekkelig til at man etter Fiskeridirektoratets vurdering kan gjøre en evaluering av prosjektet, skriver Aksnes.