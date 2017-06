Håvard Stubø fikk Stubøprisen

Her får Håvard Stubø (t.h.) årets Stubøpris av stifteksens leder Sofus Urke. Prisen ble utdelt under Festspillene i Nord-Norge lørdag kveld. Prisen. er nordnorsk jazz´ høyeste utmerkelse, og den deles ut hvert annet år til en person som gjør eller har gjort en særlig innsats for jazzmiljøet i Nord-Norge.