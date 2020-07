Haugevis vil være ledsager til Magne – nå må helseministeren svare

Tidligere denne uken skrev NRK om rullestolbrukeren Magne Sivertsen som må kjøre bil fra Lofoten til Trondheim for å rekke sykehustimen sin.

Årsaken er at Sivertsen, som sitter i rullestol, må ha med seg ledsager når han skal fly. Det klarte han ikke å skaffe.

Saken har vekket oppsikt. Både Sivertsen og NRK har fått haugevis av tips og tilbud fra folk som vil hjelpe.

– Det er jo kjempegreier at folk vil stille opp og bruke tiden sin. Det viser at folk bryr seg, sier Sivertsen.

Likevel blir det ingen flytur til Trondheim. Da tilbudene om å være ledsager kom, hadde han gitt opp.

– Jeg skal kjøre nedover, sier Sivertsen.

Turen fra Svolvær til Trondheim regner han med å bruke 14 timer på, i ren transport. I tillegg må han ha noen stopp.

Ap-politiker: – Det offentlige må ta ansvar

Historien til Sivertsen har opprørt stortingspolitiker Tore Hagebakken (Ap). Han mener det er feil at den enkelte selv må finne ledsager.

– Det kan ikke være slik at den enkeltes sosiale nettverk og venners godvilje skal være avgjørende for om en person som har en funksjonshemning kommer seg til sykehus eller ikke. Det går ikke an, sier Hagebakken.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) vil at det offentlige skal ta ansvar for at alle rullestolbrukere har tilgang på ledsager under pasientreiser. Foto: STORTINGET

Nå har han stilt skriftlig spørsmål til helseministeren. Hagebakken mener det offentlige må ta mer ansvar.

– Situasjonen som den er nå er uakseptabel, sier han.

Her er spørsmålet Tore Hagebakken (Ap) stiller til statsråden: Ekspandér faktaboks Spørsmål: Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne som bruker rullestol får benyttet seg av nødvendige helsetilbud når flyreise er nødvendig og det foreligger krav om ledsager for å kunne fly – og mener statsråden at det skal være opp til den enkeltes sosiale nettverk og venners godvilje om en i en slik situasjon får kommet seg til sykehuset eller ikke? Begrunnelse: Viser til oppslag i NRK der en mann i rullestol som på grunn av nytt regelverk fra 2016 ikke kan reise med fly uten ledsager. Kravet er knyttet til bistand ved evakuering i nødsituasjoner. Det kan være krevende å selv finne en person som kan bruke tid på å være ledsager. Ikke alle har mennesker i eget nettverk som kan bistå.

Norges Handikapforbund mener det må være offentlige ordninger som sørger for slik nødvendig bistand da det ikke bør være slik at det er opp til den enkelte å finne løsninger for å kunne benytte nødvendige helsetjenester.

Trenger konkrete tilbud

Ifølge Pasientreiser kan de stille opp med å finne ledsager, dersom en pasient ikke finner noen selv.

Magne Sivertsen sier han var i kontakt med Pasientreiser tre ganger, uten at det kom til noen løsning. Ifølge Sivertsen fikk han beskjed om at han selv måtte fikse ledsager da han var i kontakt med dem i forrige uke.

Ledsagere får i dag heller ikke dekket oppholdet i forkant av en pasientreise. Det må de søke om refusjon for senere.

– Situasjoner som dette viser at det offentlige må stille opp både når det gjelder økonomi og når det gjelder folk som kan ledsager, sier Hagebakken.

Alle skal ha like rettigheter

Hagebakken mener det generelt bør settes høyere ambisjoner i politikken for folk med nedatt funksjonsevne.

– Samfunnet må tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulig normale liv, sier han.

Han ber derfor helseminister Bent Høie (H) om å sikre ordninger som gjør det enkelt å få tak i ledsager, samt at det økonomiske blir dekket av Pasientreiser.

Helseminister Bent Høie (H) må svare Hagebakken på ledsagerkrav i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det skal være likeverdig, og da kreves det ekstra tilrettelegging for noen grupper, som vi for eksempel ser her, sier han.

NRK har bedt om en kommentar fra helseminister Bent Høie. Departementet skriver følgende i en e-post:

«Helse- og omsorgsministeren har ikke mottatt det skriftlige spørsmålet. Departementet vil på vanlig måte hente inn relevant informasjon fra Helse Nord og Pasientreiser. Deretter vil Stortinget får svar.»

Må settes krav til hvem som kan være ledsager

Sivertsen er godt fornøyd med at saken tas opp politisk.

– Nå ble jeg glad, for det er nok mange som lurer på det her!

Sivertsen håper først og fremst at det offentlige skal ta mer ansvar for å sette opp en ledsagertjeneste og dekke alt det økonomiske.

I tillegg mener han at kravet om ledsager er for strengt. Sivertsen sier at han er i stand til å evakuere seg selv. Han mener derfor at en legeattest som bekrefter dette, burde være nok til å slippe ledsager.

Han sier også at dersom kravet skal fungere i praksis, må det være mer fokus på at ledsageren er fysisk i stand til å hjelpe ved en evakuering.

– Jeg har jo sett noen av dem som er ledsagere, og de er jo ikke i fysisk form til å hjelpe pasienten ut av flyet. Det har de ikke sjans til. Ellers er det jo hull i hodet med kravet om ledsager, sier Sivertsen.