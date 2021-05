Hauge om fremtiden: – Åpen for alt

Jens Petter Hauge er åpen for en endring dersom han ikke får signaler om mer spilletid i Milan. Ståle Solbakken antyder at landslagsplassen kan stå på spill.

3. april var sist den norske Italia-proffen spilte for klubblaget. Hauge gjorde da en god figur mot Sampdoria og fikset ett poeng på tampen med en lekker scoring på sitt 17 minutters lange innhopp.

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn, og grep sjansen da jeg fikk den. Jeg scoret et flott mål og fikk en veldig god følelse, sier Hauge til NTB.

Siden den gang har Milan spilt ni seriekamper, og i samtlige har Hauge blitt sittende hele kampen på benken.

– Det har vært tøft. Jeg skulle helst hatt flere sjanser, men hele spillergruppa er sterk, og i noen kamper er ikke kampbildet helt passende for meg og min spillestil. Da bruker de andre spillere.

Med hensyn til egen fotballframtid og neste sesong sier Hauge:

– Det blir naturlig å få pratet med agenten min og Milan for å høre hva de tenker og hvordan man skal få det beste ut av meg. Det er klart at jeg vil spille. Jeg er i en alder der jeg må spille for å utvikle meg og ta videre steg.

– Jeg er åpen for alt. Hvis de gir meg et signal om at det blir lite spilletid, så er jeg åpen for å gjøre noe annet. Men jeg er veldig forberedt på å bli værende og kjempe hardt for en plass på laget. Jeg trives godt i Milano og spillegruppen er veldig fin.

Totalt ble det 18 Serie A-kamper og ett mål samt fem Europa League-kamper og tre mål denne sesongen.

– Det er lett å huske slutten med ni kamper på rad på benk, men jeg har spilt på et lag som ble nummer to i Serie A. Jeg er godt fornøyd med sesongen sett under ett, sier Hauge.

Nå har han tatt seg en velfortjent ferie, før oppkjøringen med Milan starter om noen uker.

– Jeg har følt meg klar og tar med meg mye fra den første sesongen. Jeg visste at konkurransen var stor før jeg gikk dit.

Det har vært skriverier denne sesongen om at Milan vil kjøpe Udinese-spiller Rodrigo De Paul, og at Hauge skal bli solgt til Udinese i samme slengen.

Også Watford har vært nevnt som en aktuell destinasjon for Hauge. Selv tar Italia-proffen ryktene med knusende ro.

– Jeg ble ikke født i går, så jeg får det med meg. Jeg vet hvordan ting fungerer i denne bransjen, men jeg legger vekk sånne ting og har fullt fokus der jeg er.

Landslagssjef Ståle Solbakken mer enn antyder at Hauge må vurdere egen situasjon.

– Milan er en fantastisk klubb, og han trenger ikke spille alle kampene, men han kan ikke ha en hel sesong til uten kamprytme dersom han skal spille på det høyeste nivået og med landslaget. Det er noe hans rådgivere og klubb må finne ut av, sa han på spørsmål om Hauges situasjon onsdag.

Solbakken offentliggjorde da troppen til de kommende landskampene mot Luxembourg og Hellas. Der var Hauge med. (NTB)