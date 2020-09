Det har storma mer enn vanlig rundt årets TV-aksjon, som i år går til Verdens naturfond (WWF) og kampen mot plast i havet.

21 kommuner har valgt å boikotte aksjon, fire av dem i Nordland. Noe miljøministeren har vært kritisk til.

Hattfjelldal, innlandskommunen helt sør i Nordland, er blant dem som ikke vil være med fordi de er uenig i noe av det WWF står for.

Da kommunestyret gjorde vedtaket ble det samtidig sagt at frivillige kunne arrangere innsamlinga.

Stemte sjøl mot boikotten

Dermed bestemte Sølvi Andersen (60) seg for å ta initiativet.

Som arbeiderpartipolitiker hadde hun vært tydelig på at hun ikke ville boikotte.

– Dette er ei viktig sak. TV-aksjonen er jo verdens største dugnad. Og vi her i Hattfjelldal har vært med på alle aksjonene opp gjennom årene.

Også i år skal de 1500 innbyggerne i kommunen få muligheten til å gi penger lokalt. De er fem i komiteen, med en overvekt av gamle speidermødre, ifølge Andersen.

– Jeg har vært veldig tydelig på at dette er en upolitisk og frivillig bygdedugnad. Debatten om boikott eller ikke er vi ferdig med.

Skogvern avgjorde

Det er ulike grunner til at mange kommuner har bestemt seg for å droppe årets TV-aksjon i regi av NRK. De fleste av ordførerne kommer fra Senterpartiet.

Noen er misfornøyde med hva WWF mener om ulven, andre er opptatt av hvalfangsten.

Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ordføreren i Hattfjelldal la vekt på skogvern da han tidligere forklarte NRK hvorfor de boikotter årets aksjon. Slik han ser det jobber WWF for å ta bort mye av ressursgrunnlaget for kommunen.

– Hattfjelldal blir pålagt mye skogvern. Også private skoger trues av vern. Dette kommer på toppen av statskogvernet, sa Hattfjelldal-ordfører Harald Lie.

– Fantastisk at de gjør dette

Men de frivillige i kommunen ville det annerledes og ønsker at WWF skal få mest mulig penger til å jobbe mot plasten i havet.

Fylkeslederen for årets TV-aksjon er imponert over engasjementet.

Hanne Myrvang, TV-aksjonens leder i Nordland Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det er fantastisk at Sølvi og gjengen gjør dette. For saka er jo så viktig at vi bør kunne legge til side uenigheter, sier Hanne Myrvang.

Myrvang har ikke hørt om private initiativer i de andre kommunene som boikotter årets TV-aksjon.

– Vi synes det er fint at noen bryr seg så mye om havet og naturen at de er villige til å gå forbi boikotten, det engasjementet setter vi veldig stor pris på.

Digitalt i år

Myrvang vil nå samarbeide med initiativtakerne i Hattfjelldal

Illustrasjon av plast i havet, fra Phuket i Thailand. Foto: Kittisun Kittayacharoenpong / Getty Images

– TV-aksjonen har vært en tradisjon og felles dugnad det norske folk har stått samlet om siden 1974. Dette er første gangen vi har opplevd så mye motbør.

Og i Hattfjelldal som ellers i landet er det mange løsninger for å gi. Det spesielle er at det på grunn av koronasituasjonen ikke kommer bøssebærere på døra noen steder.

– Det er et stort engasjement i år, men det blir en annerledes TV-aksjon i et annerledes år. Også fordi all innsamling skal foregå digitalt, sier Sølvi Andersen.