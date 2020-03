Hasteinnkjøpte kuvøser gjør det mulig å frakte koronapasienter i redningshelikoptre

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før helga ble den første pasienten med korona fraktet med redningshelikopter. Pasienten lå i en hasteinnkjøpt kuvøse for voksne og ble fraktet til et sykehus i Nordland.

Kuvøsene gjør det mulig for mannskapet om bord i redningshelikoptrene å frakte koronasmittede pasienter uten sjøl å bli smitta, sier sjef for 330-skvadronen i Bodø, Roy-Inge Nygaard-Jenssen.

– Hvis en av oss blir smitta, må vi i karantene. Hvis vi har mange i besetninga som er smitta eller mistenkt smitta, klarer ikke vi å opprettholde beredskapen over tid. Det er helt essensielt for oss å innføre alle mulige tiltak for å unngå å bli smitta.

Forsvarets redningshelikoptre frakter ofte veldig dårlige pasienter til sykehus. Dette er pasienter som ikke normalt vil tåle å bli smitta av korona, sier Nygaard-Jenssen. Kuvøsene bidrar derfor også med å minske risikoen for at mannskapet skal smitte andre pasienter

Før helga fikk 330 skvadronen i Bodø prøvd den nye kuvøsen for første gang da en koransmittet pasient ble fraktet til et sykehus i Nordland.

– Det oppdraget gikk veldig bra. Vi høsta veldig gode erfaringer med det, sier Nygaard-Jenssen.

Stor stå-på-vilje

Det er kjøpt inn til sammen fem kuvøser. Disse skal fordeles på redningshelikopterbasene rundt om i landet. Basene i Bodø og Rygge har fått. I tillegg skal Sola, Banak og Ørland ha kuvøser på plass så fort som mulig. Det jobbes også med at dette utstyret skal på plass på en sivile basen i Florø, sier Nygaard-Jenssen.

Kuvøsene er produsert av det norske selskapet Epiguard, som holder til i Fredrikstad.

Det tok ni dager fra bestilling til kuvøsen var klar på den første basen.

– I disse tider ser man hva folk er laga av. Det har vært en skikkelig stå-på-vilje i alle ledd fra innkjøp, prosedyreutvikling, instrukser og kursing.

Uten de nye kuvøsene kunne det blitt vanskelig å fortsette som normalt, sier Nygaard-Jenssen.

– Vi skal fortsatt redde liv som vi alltid har gjort, men da ville vi hatt en svært stor risiko for å smitte oss sjøl og der igjen smitte andre pasienter seinere.