Hareide: Inviterer fergefylkene til dialog

Flere medieoppslag de siste ukene har fortalt at dagpendlere og familier som er avhengige av fergetilbud, risikerer mange tusen kroner i ekstra utgifter på grunn av at billettprisene øker.

I Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland har det vært sterke protester mot prishoppet, og i Nordland bestemte fylkespolitikerne seg nylig for å droppe økninga.

– Det er ikke tvil om at jeg er sterkt bekymra for de prisene jeg ser nå. Den bekymringa deler jeg med fylkespolitikerne og fylkene som er sterkt berørt. Jeg vil med vår nye distriktsminister gå i dialog med fylkene, sier Knut Arild Hareide til VG.

Han viser til at det er fylkene som bestemmer prisene og ikke regjeringen, men han håper dialogen vil føre fram.

Autopass-gjennomgang

Ferga Dønna Sandnessjøen Foto: Frank Nygård / NRK

Ved innføringa av Autopass reiser passasjerer gratis, men bilene blir tillagt en 30 prosent høyere billettpris. En gjennomgang som VG har gjort, viser at billettprisen for en personbil har steget mellom 25 og 59 prosent fra 2015 til 2020 langs kysten mellom Nordland og Rogaland.

Det er 130 ferjesamband i Norge, og innen 2022 kan det være over 70 ferjer med batteri, skriver NTB. Men det koster, og flere fylkeskommuner sliter med store regninger etter elektrifiseringen av fergene langs kysten.

Klimaomstilling

Senterpartiet mener regjeringa må betale for merkostnaden ved klimaomstilling. Hareide sier til VG at fylkeskommunene har fått store summer, og at det ikke er noen rask løsning på problemet.

– Det som er viktig er at vi fortsatt kan få tatt miljø- og klimavennlige investeringer, og der har mange av fylkene tatt et stort løft. Det kan ikke være sånn at vi ikke får tatt den type klimaløft, så vi må finne løsninger her, sier Hareide til VG.

I Nordland har det vært sterke reaksjoner blant folk på de økte fergebillettene. Lena og familien er blant dem som har protestert. Foto: Privat

Denne uka kom Arbeiderpartiet med et krav om at regjeringa allerede i revidert nasjonalbudsjett til våren må bevilge ekstra penger for å få ned prisen på fergebilletter.

Fylkesrådet i Nordland bestemte seg tidligere i januar for å droppe prisøkninga, etter massive protester. Fergebillettene i Nordland settes dermed ned til fjorårets nivå igjen. Men om sommeren blir det dyrere, og turistene må ta regninga.