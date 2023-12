Har trukket seg tilbake 78 meter på ett år

Fronten til 33 av 36 målte breer har trukket seg tilbake i år, og alle breene der NVE måler massebalansen, har tapt masse siden 2000.

Det skriver nettstedet Geoforskning.

De siste 20 årene har 28 breer med sammenhengende målinger i snitt trukket seg 391 meter tilbake, informerer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Størst tilbakegang siden 2022-målingene har NVE observert ved Bondhusbreen på vestsiden av Folgefonna (- 92 meter), Bøverbreen i Jotunheimen (- 82 meter) og Engabreen i Nordland (- 78 meter). Gjennomsnittet for 36 målte breer har vært en tilbakegang på 27 meter.

– Årsaken til at brefrontene trekker seg tilbake er at det over tid har smeltet mer snø og is om sommeren enn det snør om vinteren. Vi sier at massebalansen har vært negativ. De ti breene der NVE måler massebalanse har minket opptil 30 meter i tykkelse siden år 2000, sier glasiolog i NVE Hallgeir Elvehøy.