Har tatt imot over 8000 uregistrerte våpen – 179 i Nordland

Fra 1. januar til 1. juni tar politiet imot uregistrerte våpen, uten at våpenets eier kan straffeforfølges, under såkalt våpenamnesti.

Etter fire måneder har politiet tatt imot i alt 8103 våpen, viser tall fra Nationen.

I Nordland har politiet fått inn i alt 179 uregistrerte våpen fra januar til og med april.

Når politiet åpner for våpenamnesti, kan du trygt levere uregistrerte våpen, uten at du på noen som helst måte kan straffes for å ha hatt våpenet.

– Våpenamnestiet ble innført for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker, så vi er glade for alle våpen som leveres inn, sier Liv Aasberg Corneliussen, seksjonssjef i Politidirektoratet, i en pressemelding.

Nordmenn leverer inn flest rifler, og dernest hagler.