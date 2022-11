For å komme seg til skolen må de krysse en svært trafikkert vei. Kystriksveien.

– Jeg vil ikke bli kjørt på av en bil.

Johanne (7) gjør matteleksene sine på hjemmeskole.

Siden mandag denne uken har elevene på Neverdal skole i Nordland blitt tatt ut i streik – av foreldrene selv.

Det gjelder fire elever mellom 7 og 11 år.

Brå endring

I Barvik i Meløy kommune har det alltid vært bare ett busstopp for skolebarn.

Dette er utformet for å være et busstopp for skolebuss kjørende både til og fra Neverdal, for at barna skal slippe å krysse kystriksveien.

Bakgrunnen for dette er en nestenulykke tilbake i 1998 som involverte et barn.

I 25 år har det vært slik, men brått begynte bussen å stoppe på andre siden av veien.

Årsaken er at sjåførene mener det er for farlig å krysse veien for å kjøre bussen inn på buss-stoppet på andre siden av veien.

Nå reagerer foreldre med å ta ungene ut av skolen.

BUSS-STOPP: Her har bussen alltid stoppen, til tross for at bussen måtte krysse veien for å bruke stoppet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Skolestreik

Pål Einar Olsen er en av fire foreldre som holder ungene hjemme på grunn av det han mener er en utrygg skolevei.

– Man har en barnehage i Neverdal som ungene skysses til og fra på morgenen, og så har vi industri fra Glomfjord industripark sørover, så det er betydelig trafikkmengde som passerer gjennom her.

Trafikken har tatt seg betydelig opp de siste årene.

De fire foreldrene som har tatt ungene ut av skolen mener derfor at fylkeskommunen pålegger barna en svært høy risiko.

– Hvor vi tidligere kunne bruke buss-stoppen som er på vår side av kystriksveien, er vi nå nødt til å krysse denne for å ta skolebussen, og det syns ikke vi er ok.

Nå krever de en umiddelbar løsning, men løsningen ser ut til å vente på seg.

BUSSLOMME: Fra denne siden av veien må barna ta bussen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Trafikkfarlig for sjåførene

NRK har spurt Monica Sande, fylkesråd for samferdsel, om hun kan stille til intervju. Vi har heller fått et skriftlig svar fra fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

– Nordlandsbuss sine sjåfører har gjort en sikkerhetsvurdering, der de mener det er trafikkfarlig å krysse fylkesvegen for å plukke opp skolebarna.

De ser nå på en løsning.

– Fysiske utbedringer på stedet kan være en løsning, og som vi ser på. Men en slik løsning vil uansett ta lang tid. Om det finnes andre midlertidige løsninger, må vi komme tilbake til.

Men det er ikke aktuelt å overprøve sjåførenes vurdering.

– Nordland fylkeskommune har ingen mulighet til å overprøve sjåførenes vurderingen, og tar den til etterretning.

– Vi skjønner selvsagt også foreldrenes usikkerhet ved at barna krysser fylkesvegen. Likevel må det påpekes at barna ikke må gå langs veien, men kan krysse rett over.

HJEMMESKOLE: Her er de streikende elevene samlet for dagens matteleksjon. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Må finne andre tiltak

Tilbake i Barvik har de hjemmeskole på dag tre.

– Er det ikke drastisk å ta ut ungene av skolen?

– Jo, det er kjempedrastisk, men vi mener vi har en plikt til å sørge for at ungene er trygg. Og det kjenner vi ikke at vi kan stå inne for som foreldre hvis vi skal sende ungene over veien hver morgen, sier Pål Einar Olsen.

– Men også buss-selskapet har en plikt ovenfor sine sjåfører til å holde dem trygge, har du ikke forståelse for det?

– Jo, det har jeg forståelse for. Men tiltaket kan ikke være å tvinge skoleunger over veien, da må de enten finne andre mulige måter å redusere risikoen for sjåførene.

SKUMRING: Veien blir fort mørk i november. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Fikk ikke beskjed

Ordfører Sigurd Stormo (Ap) i Meløy kommune forteller til NRK at han reagerer på at de ble utelatt i prosessen.

– Dette kom veldig brått på, vi har ikke blitt varslet i det hele tatt. Det har skjedd stort sett over natten.

For noen år tilbake ble kommunen og fylkeskommunen, sammen med bussjåførene, enige i at det skulle etableres et buss-stopp på oversiden.

– Så dette var vi enig i at var en god løsning, det er derfor overraskende at de nå går tilbake på det.

Han mener området er utfordrende og trafikkfarlig, og håper det kommer en midlertidig løsning på plass snarest.

– Jeg forventer at man får dette på plass.