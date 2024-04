Har solgt rekordmange billetter før cupkampen i Brønnøysund

I kveld får Brønnøysund IL storfint besøk av fjorårets cupfinalist Bodø/Glimt i 1. runde av NM. Kampen har avspark klokken 18.00.

Tirsdag ettermiddag er det allerede klart at publikumsrekorden på Brønnøysund blir slått.

Klubben melder selv om over 2000 solgte billetter på Facebook. «VANVITTIG», skriver de med store bokstaver i innlegget.

Den gamle rekorden fra 1958 på 1200 tilskuere står dermed for fall, ifølge Brønnøysunds avis.

Portene til stadion åpnes to timer før kamp. Daglig leder Berit Aasberg i BIL ber folk møte opp i god tid før kampstart.

– Folk må aller helst komme tidlig, og da helst uten bil. Det er begrenset med parkeringsplasser, og de som finnes er ved samfunnshuset og rådhuset, sier hun til lokalavisen.

Ifølge NRKs reporter i Brønnøysund er det dannet seg kø for å komme seg inn på kampen over to timer før avspark.