Har sendt ut OBS-varsel for Salten

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for store deler av landet onsdag, skriver Avisa Nordland. De melder at det torsdag vil bli stedvis vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Nordland på grunn av sterk vind, snø og snøfokk. OBS-varselet gjelder i Nordland for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten.