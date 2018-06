Har samlet inn over 500.000 kroner – nå får redningsskøyta nytt varmesøkende kamera

– Dette gjør oss i bedre stand til å redde liv i fremtida, sier pressekontakt Lars Kristian Enger ved Redningsselskapet.

Det har gått litt over en uke siden Truls Henrik Johansen forsvant på sjøen i Øksnes, etter at båten han satt i kantret. Siden har søket etter 23-åringen pågått for fullt.

Tre personer er pågrepet og siktet for uaktsomt drap etter hendelsen. Mens politiet gjør sitt, fokuserer frivillige nå på å gjøre alt de kan for å finne den savnede.

En av vennene til den savnede 23-åringen, er Rudi Mortensen. Som NRK fortalte tidligere i uka, initierte han en innsamlingsaksjon for Redningsselskapet. En innsamling som nå snart har nådd hele 550.000 kroner.

Og lørdag forteller altså pressekontakt Lars Kristian Enger at de har bestemt seg for hva pengene skal gå til: Et nytt varmesøkende kamera.

– Jeg har snakket med beredskapssjefen, og kan bekrefte at en del av midlene vil gå til å oppgradere det varmesøkende kameraet som er på redningsskøyta «Knut Hoem».

Defekt kamera

«Knut Hoem» er en av to redningsskøyter som deltar i søket i helga.

Lars Kristian Enger er pressekontakt i Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Kameraet som er på «Knut Hoem» per nå, er defekt og av eldre modell, forteller Enger. Det har ført til at de i praksis har vært uten fungerende varmesøkende kamera i det siste.

– Dette er et veldig viktig verktøy for redningsskøytene våre, som gjør at vi kan søke og finne folk også på natta. Nå kan vi oppgradere med et nytt kamera, istedenfor å reparerer det gamle.

– Det er selvfølgelig en glede oppi en vanskelig situasjon, at man kan bruke disse midlene på en måte som gjør at man kan finne andre i fremtida, sier Enger.

Han legger til at det er svært sjelden at de får inn så stor summer som følge av initiativ fra privatpersoner.

Søker i et stort område

Lørdag deltar 80 personer i søket etter den savnede.

Det forteller søksleder Vidar Johansen ved Øksnes Røde Kors til NRK.

– Vi søker fra land og med båter. Det er mannskap fra Røde Kors og andre frivillige, i tillegg til to redningsskøyter. Det har pågått søk hver dag den siste uka, nesten 24 timer i døgnet, forteller Johansen.

Selv om det i dag er stille sjø og lite vind, pågår søket over et stort område. Johansen forteller at det begynner å bli utfordrende.

– Vi ønsker selvsagt å finne han, og gjør alt vi kan. Men havet er stort. Det er greit med det vi ser, men undervannsstrømmene har vi ikke kontroll på.

Oversiktsbilde av området det søkes i. Foto: Røde Kors

Gir ikke opp håpet

En av privatpersonene som har vært med på å organisere søket på vegne av de frivillige, er Ken Terje Larsen. Han sier til NRK at de ikke gir opp håpet.

– I ei lita bygd som dette kjenner alle alle, sier Ken Terje Larsen. Foto: Privat

– Vi har et stort håp om å finne han. For familien, er det viktig å ha en plass å gå til.

Han beskriver den savnede som en blid og positiv gutt med mange venner.

– Han hadde kjøpt seg ny båt, og hadde fremtida foran seg, sier Larsen.

Ifølge Bladet Vesterålen pågår det nå en ytterligere innsamlingsaksjon for å kunne holde leteaksjonen i gang i dagene som kommer.

Fortsetter til klokken 18 i dag

Søksleder Vidar Johansen forteller at søket pågår til rundt klokken 18 i dag, men at noen av de frivillige nok vil holde på en stund etter det.

Så blir det opp til politiet å finne ut hva som vil skje videre.

– Søket i dag startet klokken 11. Jeg går ut fra at søket fortsetter i morgen også, med forbehold om at været holder seg og at vi har ressurser til det, sier operasjonsleder Kai Eriksen ved politiet i Nordland.

Fra innsiden av redningsskøyta «Knut Hoem» i dag, som driver søk i området i dag. Foto: Røde Kors

Redningsskøyta «Knut Hoem» har i flere dager søkt i området rundt Tindsøya i Vesterålen. Både redningsscooter og en liten hurtiggående redningsbåt har vært brukt i søket. Foto: Redningsselskapet