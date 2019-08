Har samlet inn over 160.000 kroner til familiene etter Svolvær-ulykken

Fredag kom beskjeden om at ulykken i Svolvær forrige lørdag har krevd tre liv.

Seksbarnsmoren Fadumo Ali Sheekh (39), datteren Sadio Hussein Jeyladi og firebarnsfaren Ahmed Sheikh Osman Mohamed.

De tre var del av det somaliske miljøet i Svolvær. To familier er rammet etter ulykken. Nå har privatpersoner begynt å samle inn penger til familiene.

– Jeg håper og ønsker vi sammen kan slå en ring rundt disse menneskene i en forferdelig situasjon og gi en hjelpende hånd 💕, skriver initiativtaker Isabel Amundsen Hægdahl i innlegget på innsamlingssiden.

Og folket har slått ring om dem.

Mer enn 500 personer har gitt over 160.000 kroner til innsamlingen. Den største enkeltgaven så langt er på 8000 kroner.

Til NRK sier Isaben at responsen har gått over all forventning.

Isabel Amundsen Hægdahl står bak innsamlingen som så langt har fått inn over 160.000 kroner til de to etterlatte familiene. Foto: Privat

– Det er helt utrolig hvor mye som har kommet inn, og veldig rørende å se hvor mye folk hjelper til. Helt fantastisk.

– Givere fra hele landet

Ifølge Hægdahl kommer mesteparten av pengene fra folk i lokalsamfunnet i Lofoten. Samtidig strømmer bidragene inn fra hele landet, forteller hun.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå så fort å få inn så mye penger. Jeg tenkte det kanskje kunne ha vært et langsiktig mål å nå opp mot 100.000 kroner i løpet av måneden. Men at det skjedde på to dager er ganske utrolig.

Siden de allerede har nådd målet på rekordtid, har innsamlingen åpen ende enn så lenge.

– Når du oppretter en slik innsamling står det jo i en måned. Man kan også velge å avslutte den når man vil. Fremover skal jeg se det litt an. Om det fortsetter å vokse så kan den bare stå så lenge den skal, men hvis vi ser at det dabber av kan vi avslutte og heller gi dem pengene litt tidligere.

Det ble lagt ned blomster på fergekaia etter den tragiske ulykken lørdag kveld. Nå har også frivillige begynt å samle inn penger til de etterlatte. Foto: John Inge Johansen / NRK

«Hvorfor ikke?»

Hægdahl kjente den avdøde firebarnsfaren Mohamed, blant annet gjennom at de har barn som går i samme barnehage og skoleklasse.

– Helt siden vi fikk vite hvem det var som var i ulykken, har vi hatt et stikk i hjertet. En lyst til å hjelpe – uten å vite hvordan. Jeg ventet litt og så om noen opprettet en slik kronerulling for dem, og da ingen andre gjorde det så tenkte jeg at «hvorfor ikke?".

Hun er krystallklar på at pengene skal deles helt likt mellom de to etterlatte familiene.

– Begge har jo lidd akkurat like mye.

Takknemlig

Leder for moskeen i Svolvær, Kamal Sidi, er overveldet over pengene som strømmer inn til de to familiene. – Jeg har ikke ord. Vi ser at folk over hele Norge har engasjert seg. Støtten varmer og gjør oss stolte, sier han til NRK.

Seksbarnsmoren Fadumo Ali Sheekh (39), som døde fredag, skal gravlegges i Tromsø på mandag. Hennes fem gjenlevende barn bor nå hos slektninger i Tromsø i påvente av begravelsen.

Kamal Sidi er leder for moskeen i Svolvær. Han synes det er flott å se at folk engasjerer seg for familiene. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det er så uendelig trist. Det var en langvarig kamp mot UDI for at Fadumo skulle få barna sine til Norge. Noen ganger er livet urettferdig.

Ahmed Sheikh Osman Mohamed etterlot seg kone og fire barn. Kamal Sidi forteller at familien blir godt tatt hånd om.

Sidi forteller om stor støtte i lokalmiljøet. Lærere, ansatte i barnehagen og andre våganværinger har besøkt familien de siste dagene.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan familiene har det. Men at det er tøft for de ni barna er det ingen tvil om. Det er ikke enkelt å skulle leve videre etter å ha mistet en mamma og pappa, sier Sidi.

Fadumo Ali Sheekh gravlegges i Tromsø mandag. Hun ble 39 år. Bildet publiseres i overensstemmelse med familien. Foto: Privat