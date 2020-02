Den kan bli over 13 meter lang og er den nest største fisken som lever i havet.

Tidligere har forskerne hatt lite kunnskap om brugda og hvordan den vandrer.

– Livet til brudgene har vært veldig mystisk til nå. Vi har visst at de kommer for å spise plankton når den blomstrer, men hvor kommer de fra og hvordan kommer de til rett tid? sier professor Leslie Robert Noble ved Nord universitet. Han er en av en gruppe forskere som gjennom flere års arbeid har funnet svar på hvordan brudgene lever.

En rekke nye svar

Forskerne har samlet inn DNA fra 400 brugder og dermed klart å kjenne igjen enkeltindivider når de har kommet til sine faste spiseområder.

DNA-innsamlingen har skjedd på en skånsom måte: Forskerne har festet en klut til en lang stang som er blir strøket langs ryggfinnen på brudgene.

Det har gitt en rekke nye svar. Blant annet om hvordan brugdene beveger seg.

– Tidligere har oppfatningen vært at haien er en ensom og uavhengig fisk. Men nå vet vi at de beveger seg som en utvidet storfamilie på vandring etter mat, sier professor Leslie Robert Noble ved Nord universitet.

Det er også dette som gjør brugdene mer sårbare, ifølge arbeidet forskere fra flere land har samarbeidet om.

– Som familier er de mer utsatt enn om de var på næringsvandring som enkeltindivider. For eksempel hvis hele familier skulle gå i garnet til fiskere og bli utsatt for utilsiktet fangst.

– Fisken har lav reproduksjonsrate, noe som også gjør dem ekstra utsatt ved bestandsinngrep, sier Noble.

Havets trekkfugl

Brugda skiller seg fra andre haier på mange måter. Den er ikke en rovfisk, men lever av plankton.

Tennene er små og den bruker i stedet børster til å samle maten.

– Brugden kan observeres i norske fjorder, blant annet på sensommeren i Saltenfjorden i Nordland. Da kommer de til våre breddegrader for å spise store mengder plankton, fortsetter Noble

Han forteller at brugden svømmer i alle verdenshavene på næringsvandring.

– Vi har fulgt deres vandringer over flere år og ser at brugden oppfører seg omtrent som trekkfuglene. De kommer tilbake til de samme plassene år etter år for å spise plankton, og de kommer stort sett tilbake på samme dato som sist, sier Noble.

Rødlistet

På slutten av 1700-tallet startet man med fangst av brugde. Fangsten stoppet opp første halvdel av 1800-tallet, etter at bestanden sank.

Også på 1900-tallet har det pågått fangst, men siden 2007 har det vært forbudt å lande brugde i både Norge og EU. Brugda er i dag rødlistet og har status som sterkt truet.

Det vil si at forskere mener arten har svært høy risiko for å dø ut.

Våren 2019 kartla Havforskningsinstituttet brugdas vandringsmønster og utbredelse i norske farvann. Da ble verdens nest største fisk observert 43 ganger ved norskekysten.