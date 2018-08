Har produsert is dag og natt for å møte etterspørselen i sommer

– Med det været vi har issalget økt her hos oss. Det er ny salgsrekord, sier butikksjef Yngve Pettersen på Kiwi Stormyra i Bodø.

Etter at det gode været endelig kom til Nordland, har salget gått til værs. Dermed begynner det å bli tomt i isdisken.

Yngve Pettersen, butikksjef på Kiwi Stormyra. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det er jo de mest populære istypene som går først, som Krone-is. Vi har hatt litt problemer med å få tak i nok.

– Syns du Hennig-Olsen har vært god nok på levering?

– Med tanke på godværet som har vært, kan jeg forstå at det kan være utfordrende for dem. Vi er likevel fornøyd med at de gjør alt for å få is i diskene her.

Kiwi har økt issalget med 50 posent på landsbasis.

Slått rekorder i hele sommer

Hovedleverandøren av iskrem til Kiwi er Hennig-Olsen. Iskremprodusenten fra Kristiansand jobber knallhardt for å dekke etterspørselen.

I mai, juni og juli har iskremselskapet solgt 23 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det er ny salgsrekord.

– Den enorme etterspørselen krever mye av folk i produksjonen, men de har gjort en fantastisk jobb. Vi har kjørt produksjon på formiddag, ettermiddag og noen ganger på natta, sier salgsdirektør John Kjellesvik i Hennig-Olsen Iskrem.

På tre måneder har iskremprodusenten solgt hele 14,3 millioner liter iskrem. Ser man på værmeldingen samme tidsperiode, er ikke det så rart.

– Vi er glad for hver dag sola skinner og det er klart at vi merker at det har vært en usedvanlig varm sommer. Vi håper at det fortsetter, for august er tradisjonelt sett en god iskremmåned.

Dette skiltet var å se på Kiwi Stormyra i Bodø, fredag. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Setter produkter på vent

Når iskremen blir revet bort fra butikkene, må produsenten kompensere med å øke produksjonen. Kjellesvik forklarer at noen iskremtyper i sortimentet har blitt bortprioritert.

– Vi må av og til prioritere de mest solgte produktene hos oss. Det kan bety at vi står tomme i enkelte varianter, siden de må på vent.

– Hva slags iskremtyper er mest, og minst, populær?

Salgsdirektør i Hennig-Olsen Iskrem, John Kjellesvik Foto: Kjell Inge Søreide

– Krone-is og klassiske pinneiser er jo alltid svært populære. Vi har også i perioder gått helt tom for saftis, båt-is samt «Daim Balltop» og «Big Deal». Samtidig har vi satt vaniljeispinner og mindre saftiser på vent.

Salgsdirektøren sier at priskrigen mellom butikkene også har en rolle i antall solgte iskrem.

– Det har vært stort prispress på sekspakningene til Krone-is. I mai måned ble pakkene solgt for 20 kroner esken. Det er klart at med temperaturer mellom 25 og 30 grader, så går det enorme mengder.