Har meldt hærverk for nær 200.000 kroner

Øksnes kommune har meldt inn hærverk og forsøk på eldpåsetting sju gongar til politiet så langt i år.

Det melder Vesterålen Online.

Nyleg gjaldt det ei massiv ruteknusing på skulebygg.

– Uhell kan skje der ei rute blir knust, men dette er utført med vilje. Omfanget av den siste runda med ruteknusing tilseier alt anna enn uhell, uttalte teknisk kommunalsjef, Bengt Stian Nilsen til avisa.

Etter dette har kommunen meldt eit nytt tilfelle til politiet: eit forsøk på eldpåsetting i ei leikehytte ved Myre skule den 22. oktober.

Totalt har kommunen meldt inn sju skriftlege tilfelle av hærverk og forsøk på eldpåsetting til poltiet i løpet av 2023.

– Samla beløp, for det vi har oversikt over, er cirka 180.000 kroner. I tillegg kjem tallause timar med eige arbeid for å reparere. Dette er ikkje inkludert i summane, seier Nilsen.

– Vi har sendt