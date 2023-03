Har lyst ut legestilling fem gongar

Ingen har søkt på den faste legestillinga ved Sandnessjøen legekontor som har vore lyst ut fem gongar.

Det melder avisa iSandnessjøen.

Onsdag 29. mars skal formannsskapet i Alstahaug behandle årets første regnskapsrapportering.

Kommunalsjef Helse og velferd, Anette Bøen Hagen, har ansvaret for rammeområda helse, samfunnsmedisinsk, omsorg og meistring, NAV og barnevern.

I sakspapira står følgande:

– Det viser seg vanskeleg å rekruttere lege fast i stillinga som har vore lyst ut fem gongar. Der er derfor sett saman ei gruppe som skal sjå på vilkåra for legane når det gjeld rekruttering og å halde på dei legane vi har.

Stillinga på Sandnessjøen legekontor blei lyst ut igjen 22. mars, med søknadsfrist 22. april. Det blir presisert i annonseteksten at kommunen ønsker vedkommande å starte i stillinga snarast mogleg.

Stillinga har ansvar for 900 pasientar. Grunnløna for ein vanleg allmennlege er sett til 975.000 kroner, og 1.025.000 kroner for ein lege med spesialistutdanning.