Har lenge klødd seg i hodet over sjøisen i dette området i Arktis: – Nå faller brikkene på plass

At det blir mindre sjøis i Arktis, visste du kanskje allerede.

Men at utbredelsen av sjøis er forskjellig i ulike områder av Arktis, vet du kanskje litt mindre om. Noen områder har faktisk vist en noe positiv trend.

Det forteller Lars Henrik Smedsrud, som er professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen. Han har sjøis i Arktis som sitt spesialfelt.

– Arktis er stort, og ser vi på et område som heter Beringstredet har vi faktisk sett en økning i utbredelse av sjøis på vinteren. Det stemmer jo ganske dårlig med det generelle bildet av at det blir mindre og mindre is, sier Smedsrud.

– Stor endring

Han viser til en studie han har vært med på, hvor man har sett nærmere på utviklingen av sjøis fra 1950 og frem til 2014.

– Når vi har sett på langtidstrendene, har liksom Beringhavet ikke passet inn. Vi hadde ikke trodd at det ville øke der, når det minker overalt ellers.

Men i vinter har det vært et voldsomt dropp i akkurat dette havområdet. I mars, som er en måned hvor isutbredelsen pleier å være på sitt største, så forskerne at det var mer eller mindre isfritt her.

– Det er veldig stor endring. Vi har vel egentlig venta litt på det. Nå har brikkene falt mer på plass. Konklusjonen er at hele Arktis mister is, sier forskeren.

Utbredelse av sjøis i Beringhavet. Her ser vi de siste fire ukene i år, ift. de samme ukene i de foregående fire årene. – Det er MYE mindre is der i år enn tidligere, sier Smedsrud. Foto: National Snow and Ice Data Center

Han legger til at det alltid vil være sesongvariasjoner, og at det er langtidstrendene som er viktige.

Seks grader varmere enn normalt på Svalbard

Ifølge den amerikanske organisasjonen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) var utbredelsen av sjøis i Arktis i mai den nest laveste noensinne.

På Svalbard har gjennomsnittstemperaturen vært seks grader høyere enn normalt.

I det store og hele har våren vært varm, ifølge NSIDC, men temperaturer to til fem grader celsius over normalen for mai.

Trekker man en strek fra 1980 og frem til i dag, og ser på den lineære utviklingen, kan man si at mai-isen går tilbake med en hastighet på 36.000 kvadratkilometer per år, eller 2,6 prosent per tiår, i forhold til gjennomsnittet for 1981 til 2010.